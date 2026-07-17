'आशुतोष की क्षमता है मेरा टिकट काटने की?' नरोत्तम मिश्रा ने बताया किसने काटा उनका टिकट; VIDEO
नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद दतिया में उनके समर्थकों में भारी नराजगी है। कार्यकर्ताओं को समझाते हुए नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि उनका टिकट कहां से काटा गया है।
मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों से पहले दतिया के राजनीतिक गलियारों का तापमान बढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव के लिए नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा और आशुतोष तिवारी को अपना प्रत्याशी बना दिया। इसके बाद नाराज चल रहे नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी मना लिया और सबको एक मंच पर ले आए, लेकिन अब एक बार फिर से नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उनका टिकट ऊपर से काटा गया है।
समर्थकों को समझा रहे थे नरोत्तम
टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा कुछ समय के लिए बयान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब वो लगातार मंचों से अपनी बात रख रहे हैं। अपने समर्थकों को समझाते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं को समझाते हुए कहा कि बदला भाजपा से नहीं कांग्रेस से लेना है। दरअसल टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा मंच पर भावुक हो गए थे और उनकी आंखों से आंसू निकल आए थे। इस बात से नाराज हुए नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी पर निकालना शुरू कर दिया और कहा कि दादा के एक-एक आंसू का बदला लेंगे। अब उन्हीं समर्थकों को समझाते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उन्हें बदला भाजपा से नहीं, कांग्रेस से लेना है। मिश्रा ने कहा कि उन्हें बदला आशुतोष से नहीं, बल्कि प्रशासन और पुलिस से लेना है।
'मेरा टिकट ऊपर से काटा गया'
दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में टिकट कटने और आशुतोष तिवारी को टिकट मिलने की बात पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आशुतोष तिवारी की क्षमता नहीं है कि उनका टिकट काट सकें, उनका टिकट ऊपर से काटा गया है। नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं को समझाते हुए कहा कि उनका टिकट काटने वालों में जो लोग शामिल हैं, उनसे वो खुद बात करेंगे और अपने स्तर पर काम करेंगे। इस दौरान उन्होंंने कार्यकर्ताओं को समझाया कि भाजपा के दतिया से प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बदला नहीं लेना है। उन्होंने कहा कि अपने अस्त्र का सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए।
बता दें कि मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट से विधायक राजेंद्र भारती को सजा होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई। सीट खाली होने के बाद यहां उपचुनाव का ऐलान किया गया। सबको उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी नरोत्तम मिश्रा को टिकट देगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने नरोत्तम की जगह आशुतोष तिवारी को टिकट दे दिया। इसके बाद समर्थकों ने एनएच-44 पर जमकर बवाल किया था, जिसे लेकर नरोत्तम मिश्रा ने समर्थकों को समझाया था।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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