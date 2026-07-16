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आशुतोष की क्षमता नहीं है मेरा टिकट काटने की, वह कोई और; दतिया में कार्यकर्ताओं के बीच बोले नरोत्तम मिश्रा

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, दतिया, मध्य प्रदेश
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नरोत्तम ने कहा कि वे हमेशा अपने चुनाव से ज्यादा दूसरे चुनावों में ताकत लगाते आए हैं। कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि यदि किसी पर प्रशासनिक कार्रवाई होती है तो वे उसके साथ खड़े रहेंगे।

मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर होने वाले उपचुनाव के बीच पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने अपना टिकट कटने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि आशुतोष तिवारी की क्षमता उनका टिकट काटने की नहीं है। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि टिकट का फैसला किसी और स्तर पर हुआ है और वह इस मुद्दे पर संबंधित लोगों से बात करेंगे। भाजपा ने इस सीट से नरोत्तम का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है।

दतिया में मीडिया से बातचीत के दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा, 'आशुतोष की क्षमता नहीं है मेरा टिकट काटने की। जिन्होंने टिकट काटा है, मैं उनसे बात करूंगा। टिकट काटने वाले कोई और हैं और वहीं हम बात करेंगे, ठहरेंगे नहीं।' इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को गलत जगह गुस्सा नहीं निकालते हुए पार्टी के पक्ष में ईमानदारी से काम करने के लिए पीतांबरा माई की कसम भी खिलाई।

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नरोत्तम बोले- हम नहीं ठहरेंगे, हम बात करेंगे

नरोत्तम मिश्रा का यह बयान ऐसे समय आया है जब दतिया उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। उनके इस बयान को भाजपा की अंदरूनी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि टिकट का फैसला जिस स्तर पर हुआ है, वहीं इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नरोत्तम ने कहा कि वे हमेशा अपने चुनाव से ज्यादा दूसरे चुनावों में ताकत लगाते रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि यदि किसी पर प्रशासनिक कार्रवाई होती है तो वे उसके साथ खड़े रहेंगे।

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भाजपा के पक्ष में काम करने खिलाई पीतांबरा माई की कसम

पूर्व गृहमंत्री ने कार्यकर्ताओं को पीतांबरा माई की कसम खिलाकर भाजपा के पक्ष में मतदान कराने का संकल्प भी दिलाया। नरोत्तम ने कहा 'जो हुआ, भ्रम-क्रोध में आकर हुआ। दतिया के दुकानदार भाइयों ने तीन दिन बाजार बंद रखा, उनका तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूं। कार्यकर्ता बंधुओं, मैं तुम्हारे मन को समझ रहा हूं। तुम भी मेरे मन को समझने की कोशिश करो।'

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नरोत्तम बोले- गुस्सा गलत जगह नहीं निकालना है

नरोत्तम बोले लोग कहने लगे कि दादा के आंसू का बदला भाजपा से लेंगे। बदला लेना है कांग्रेस से, कह रहे हो भाजपा से लेना है। बदला लेना है पुलिस-प्रशासन से, कह रहे हो आशुतोष से लेना है। क्या चल रहा है दिमाग में, कि आशुतोष ने मेरा टिकट काट दिया। उसकी क्षमता है टिकट काटने की? टिकट काटने वाले कोई और हैं। वहां तक जाने की तुम्हारी क्षमता नहीं है, वहां हमें बात करनी है, हम करेंगे। इसलिए गुस्सा गलत जगह नहीं निकालना है। आप मेरे दिल के बहुत नजदीक हो। पूरा शहर दिल के नजदीक है। यह सबने साबित कर दिया। इससे बड़ी और क्या किसी व्यक्ति को उपलब्धि चाहिए। कहां लग रही है विधायकी? राजनीति खो देने का खेल है। अगर खो दिया तो कोई और आकर बैठ जाएगा। आप किसी को स्पेस मत दो। पार्टी हमारी मां है, ये ध्यान रखो।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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