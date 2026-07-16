आशुतोष की क्षमता नहीं है मेरा टिकट काटने की, वह कोई और; दतिया में कार्यकर्ताओं के बीच बोले नरोत्तम मिश्रा
नरोत्तम ने कहा कि वे हमेशा अपने चुनाव से ज्यादा दूसरे चुनावों में ताकत लगाते आए हैं। कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि यदि किसी पर प्रशासनिक कार्रवाई होती है तो वे उसके साथ खड़े रहेंगे।
मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर होने वाले उपचुनाव के बीच पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने अपना टिकट कटने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि आशुतोष तिवारी की क्षमता उनका टिकट काटने की नहीं है। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि टिकट का फैसला किसी और स्तर पर हुआ है और वह इस मुद्दे पर संबंधित लोगों से बात करेंगे। भाजपा ने इस सीट से नरोत्तम का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है।
दतिया में मीडिया से बातचीत के दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा, 'आशुतोष की क्षमता नहीं है मेरा टिकट काटने की। जिन्होंने टिकट काटा है, मैं उनसे बात करूंगा। टिकट काटने वाले कोई और हैं और वहीं हम बात करेंगे, ठहरेंगे नहीं।' इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को गलत जगह गुस्सा नहीं निकालते हुए पार्टी के पक्ष में ईमानदारी से काम करने के लिए पीतांबरा माई की कसम भी खिलाई।
नरोत्तम बोले- हम नहीं ठहरेंगे, हम बात करेंगे
नरोत्तम मिश्रा का यह बयान ऐसे समय आया है जब दतिया उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। उनके इस बयान को भाजपा की अंदरूनी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि टिकट का फैसला जिस स्तर पर हुआ है, वहीं इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नरोत्तम ने कहा कि वे हमेशा अपने चुनाव से ज्यादा दूसरे चुनावों में ताकत लगाते रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि यदि किसी पर प्रशासनिक कार्रवाई होती है तो वे उसके साथ खड़े रहेंगे।
भाजपा के पक्ष में काम करने खिलाई पीतांबरा माई की कसम
पूर्व गृहमंत्री ने कार्यकर्ताओं को पीतांबरा माई की कसम खिलाकर भाजपा के पक्ष में मतदान कराने का संकल्प भी दिलाया। नरोत्तम ने कहा 'जो हुआ, भ्रम-क्रोध में आकर हुआ। दतिया के दुकानदार भाइयों ने तीन दिन बाजार बंद रखा, उनका तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूं। कार्यकर्ता बंधुओं, मैं तुम्हारे मन को समझ रहा हूं। तुम भी मेरे मन को समझने की कोशिश करो।'
नरोत्तम बोले- गुस्सा गलत जगह नहीं निकालना है
नरोत्तम बोले लोग कहने लगे कि दादा के आंसू का बदला भाजपा से लेंगे। बदला लेना है कांग्रेस से, कह रहे हो भाजपा से लेना है। बदला लेना है पुलिस-प्रशासन से, कह रहे हो आशुतोष से लेना है। क्या चल रहा है दिमाग में, कि आशुतोष ने मेरा टिकट काट दिया। उसकी क्षमता है टिकट काटने की? टिकट काटने वाले कोई और हैं। वहां तक जाने की तुम्हारी क्षमता नहीं है, वहां हमें बात करनी है, हम करेंगे। इसलिए गुस्सा गलत जगह नहीं निकालना है। आप मेरे दिल के बहुत नजदीक हो। पूरा शहर दिल के नजदीक है। यह सबने साबित कर दिया। इससे बड़ी और क्या किसी व्यक्ति को उपलब्धि चाहिए। कहां लग रही है विधायकी? राजनीति खो देने का खेल है। अगर खो दिया तो कोई और आकर बैठ जाएगा। आप किसी को स्पेस मत दो। पार्टी हमारी मां है, ये ध्यान रखो।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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