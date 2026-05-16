Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भोजशाला 700 साल से मस्जिद, धार विवाद पर ओवैसी का हमला, बोले- बाबरी मस्जिद जैसा फैसला

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, धार
share

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के इंदौर हाई कोर्ट के धार जिले के भोजशाला परिसर से जुड़े हालिया आदेश की कड़ी आलोचना की है। 

भोजशाला 700 साल से मस्जिद, धार विवाद पर ओवैसी का हमला, बोले- बाबरी मस्जिद जैसा फैसला

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के इंदौर हाई कोर्ट के धार जिले के भोजशाला परिसर से जुड़े हालिया आदेश की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह निर्णय भारत के संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। शुक्रवार को हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए ओवैसी ने तर्क दिया कि यह फैसला बाबरी मस्जिद-राम मंदिर विवाद की कानूनी दिशा को दर्शाता है।

उन्होंने कहा, यह फैसला संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। बाबरी मस्जिद-राम मंदिर विवाद पर दिए गए फैसले ने एक धर्म को सर्वोच्चता प्रदान की है, जबकि अन्य धर्मों के पूजा-पाठ के अधिकारों को प्रभावी रूप से कमजोर किया है। इसके अलावा, इस फैसले ने एक नई राह खोल दी है। कल कोई भी अलग अलग जगहों की पवित्रता को चुनौती देने के लिए आगे आ सकता है।

उन्होंने न्यायपालिका के रुख में विरोधाभास का आरोप लगाते हुए कहा कि जहां हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद मामले में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को संविधान के 'मूल ढांचे' से जोड़ा था, वहीं अब ऐसा लगता है कि उस सिद्धांत की पूरी तरह से अनदेखी कर दी गई है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, यह विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि बाबरी मस्जिद-राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के महत्व को स्वीकार करते हुए इसे संविधान के 'मूल ढांचे' से जोड़ा था, एक ऐसा सिद्धांत जिसकी कोर्ट ने आज पूरी तरह से अनदेखी कर दी है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मजाक उड़ाया जा रहा है।

बाबरी मस्जिद जैसा फैसला

बाबरी मस्जिद मामले से सीधा संबंध बताते हुए ओवैसी ने कहा, यह फैसला बिल्कुल बाबरी मस्जिद मामले जैसा निकला है। बाबरी मस्जिद मामले में अदालत ने कहा था कि मुसलमानों का उस जगह पर कोई कब्जा नहीं है। लेकिन इस मामले में, आज तक मुसलमानों का ही उस जगह पर कब्जा रहा है। उन्होंने कहा, भोजशाला 700 साल से मस्जिद है।

उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि बाबरी मस्जिद-राम मंदिर विवाद पर आया फैसला गलत था, यह फैसला पूरी तरह से आस्था के आधार पर दिया गया था। मैंने चेतावनी दी थी कि उस समय दिया गया यह फैसला कई ऐसे ही मुद्दों के सामने आने का रास्ता खोलेगा। उस समय कई लोगों ने मुझसे चुप रहने को कहा था।

उन लोगों को संबोधित करते हुए जिन्होंने उस समय उन्हें चुप रहने के लिए कहा था, उन्होंने आगे कहा, आज जो हो रहा है उसे देखिए। जिस फैसले का मैंने उदाहरण देते हुए चेतावनी दी थी कि यह कई ऐसे घटनाक्रमों का द्वार खोलेगा, अब उसी फैसले के कारण वैसी ही राहत मिली है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Madhya Pradesh
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।