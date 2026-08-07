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MP : पत्नी को गोली मारकर अस्पताल ले गया फौजी पति, मौत होने पर उठाया ये कदम

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, मुरैना
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पारिवारिक विवाद अक्सर रिश्तों को खूनी अंत तक ले जाते हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के मुरैना से सामने आया है, जहां एक फौजी पति ने गुस्से में आकर पहले अपनी पत्नी की गोली मार दी। इसके बाद खुद उसे अस्पताल ले गया, लेकिन मौत होने पर वह वहां से भाग गया। 

Army man kills wife
भारतीय सेना के जवान सोहन सिंह सिंकरवार ने अपनी पत्नी रानी सिंकरवार की गोली मारकर हत्या कर दी।

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के अंबाह कस्बे से आज एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। भारतीय सेना के एक जवान पर अपनी ही पत्नी की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है।घटना के बाद आरोपी पत्नी को लहूलुहान हालत में अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन वहां उसकी मौत का अहसास होते ही वह शव को अस्पताल में ही छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत नाकेबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में मृतका के पति के अलावा सास -ससुर के खिलाफ भी हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है।

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पुलिस के अनुसार, घटना अंबाह थाना क्षेत्र के खजूरी रोड इलाके की है। आरोपी की पहचान भारतीय थल सेना में कार्यरत सोहन सिंह सिंकरवार उर्फ सोनू के रूप में हुई है। आरोप है कि पारिवारिक विवाद के दौरान उसने अपनी पत्नी रानी सिंकरवार (30) के सिर में पिस्टल से गोली मार दी। गोली लगने से रानी गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ी।

पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपी को पकड़ा

घटना के बाद आरोपी पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन जब उसे लगा कि रानी की मौत हो चुकी है तो वह उसके शव को अस्पताल में ही छोड़कर फरार हो गया। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद अंबाह पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपी को हिरासत में ले लिया।

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पारिवारिक विवाद में की हत्या

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। मृतका के मायके पक्ष के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी पति सोहन सिंह सिंकरवार, उसके पिता नरोत्तम सिंकरवार और मां मुन्नी देवी के खिलाफ हत्या सहित बीएनएस की अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

पिता ने आरोपियों के लिए सख्त सजा की मांग

मृतका के पिता रमेश तोमर ने अपनी बेटी के पति और ससुरालवालों पर उसकी हत्या करने का आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है।

हथियार और हत्या की वजह ढूंढने में जुटी पुलिस

अंबाह के एसडीओपी रवि प्रकाश भदौरिया ने बताया कि देर रात एक महिला की गोली मारकर हत्या किए जाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को हिरासत में ले लिया। मृतका के परिजनों के बयानों के आधार पर पति और सास-ससुर के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज किया गया है। वारदात में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी और हत्या के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाने के लिए आरोपी से पूछताछ जारी है।

रिपोर्ट- अमित कुमार

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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