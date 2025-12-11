'मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा' वाले बयान पर कांग्रेस MLA आरिफ मसूद की सफाई, जानें क्या कहा

संक्षेप: मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद 'मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा' वाले अपने पुराने बयान को लेकर फिर से सुर्खियों में हैं, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उनका नाम लेने के बाद मसूद ने सफाई देते हुए कहा है कि वंदे मातरम गाना देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर विधायक और भोपाल मध्य सीट से विधायक आरिफ मसूद एक बार फिर अपने पुराने बयान की वजह से सुर्खियों में हैं। सालों पहले दिया गया उनका 'मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा' वाला बयान फिर चर्चा में है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में वंदे मातरम न गाने वालों की सूची पढ़ी थी, जिसमें मसूद का नाम भी शामिल था। इसके बाद मसूद ने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम गाने से देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं मिलता।

आरिफ मसूद ने क्या कहा? कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा, 'मैंने बार-बार कहा है कि मैं भारतीय हूं, उस देश में पैदा हुआ हूं जिसके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत गाना ही किसी की देशभक्ति का पैमाना नहीं है और न ही इससे कोई सच्चा भारतीय साबित होता है।'

उन्होंने कहा कि कांग्रेस का तो राष्ट्रगान ही वंदे मातरम है। वे (बीजेपी) ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं? उन्होंने खुद कभी इसे गाया ही नहीं है। उनसे पूछिए कि उन्हें इसका कितना हिस्सा याद है।

आरिफ मसूद ने आगे कहा, "इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं, फिर भी सरकार कोई कमेंट नहीं करती और कोई चर्चा नहीं होती। किसानों को खाद नहीं मिल रही है, जिससे आत्महत्याएं हो रही हैं, फिर भी कोई बहस नहीं होती। लेकिन 'वंदे मातरम' जैसे मुद्दों पर बहस होती है। यह हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को दिखाता है।"

पुराना बयान फिर वायरल दरअसल, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर आरिफ मसूद का एक पुराना बयान वायरल हुआ था जिसमें वे कह रहे थे, 'मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा।' इस वीडियो के बाद बीजेपी नेताओं समेत कई लोगों ने उन पर निशाना साधा था। केंद्रीय गृह मंत्री ने तो मसूद का नाम उन लोगों की लिस्ट में डाला जो वंदे मातरम नहीं गाते।

कांग्रेस विधायक ने कहा, "मुझे गर्व है कि अमित शाह ने मेरा नाम लिया। इससे पता चलता है कि उन्हें याद है कि मैं भी इस देश का नागरिक हूं और मेरे पूर्वजों ने तिरंगा हाथ में लेकर भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी।"