Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़archana tiwari wanted to prove her death and start new life

लगे कि मर गई अर्चना तिवारी; 'नई जिंदगी' के लिए उसने क्या-क्या किया था इंतजाम

इंदौर में वकालत के साथ सिविल जज बनने की तैयारी करने वाली अर्चना ने अपनी मौत साबित करने के लिए पूरा इंतजाम किया था। वह अपनी मौत साबित करके अपनी मर्जी मुताबिक नई जिंदगी जीना चाहती थी।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, इंदौरThu, 21 Aug 2025 01:53 PM
रेलवे स्टेशन, ट्रेन, पटरी, जंगल, नदी, नाले, सड़क, शहर, गांव... अर्चना तिवारी को 13 दिन में कहां-कहां नहीं तलाशा गया। इधर पुलिस उसे मध्य प्रदेश में तलाशती रही और अर्चना हैदराबाद, दिल्ली से नेपाल तक हजारों किलोमीटर की यात्रा करती रही। कटनी की 29 साल की अर्चना तिवारी 7 अगस्त को नर्मदा एक्सप्रेस से गायब हो गई थी और अब उसको नेपाल बॉर्डर से बरामद किया गया है। एक 'नई जिंदगी' बसाने की तलाश में गायब हुई अर्चना तिवारी चाहती थी कि सब यह समझें कि वह मर चुकी है। इंदौर में वकालत के साथ सिविल जज बनने की तैयारी करने वाली अर्चना ने अपनी मौत साबित करने के लिए पूरा इंतजाम किया था।

जीआरपी भोपाल के एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि किस तरह अर्चना ने अपने एक पुरुष मित्र सारांश और उसके साथी तेजिंदर के साथ मिलकर पूरी साजिश रची और बारीकी से अंजाम दिया। असल में अर्चना का परिवार चाहता था कि अब बेटी शादी कर ले। इसके लिए एक पटवारी से उसका रिश्ता भी तय कर लिया गया था। अर्चना अभी इसके लिए तैयार नहीं थी। वह अभी अपना करियर बनाना चाहती थी और फिर अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी। परिजनों से कई बार उसका इस बात को लेकर झगड़ा हो चुका था। लेकिन अब परिवार की जिद देख वह समझ गई थी कि अब वह इस बात को टाल नहीं सकती है।

अर्चना को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए वह बचने के तरीके सोचने लगी। वह अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी दुनिया बसाना चाहती थी। उसने अपने मन की बात 26 साल के सारांश को बताई जिससे उसकी मुलाकात इसी साल जनवरी में ट्रेन में हुई थी। शुजालपुर के सारांश और अर्चना के बीच बहुत करीबी हो चुकी थी। अर्चना, सारांश और तेजिंदर ने मिलकर पूरी साजिश रची। उनका मकसद था कि अर्चना को इस तरह लापता किया जाए कि सभी मान लें कि वह मर चुकी है और वह कभी पकड़ में ना आए। सारांश ने तेजिंदर की मदद से अर्चना को इटारसी स्टेशन पर ट्रेन से उतारा और अपने सड़क के रास्ते अपने घर ले गया। मीडिया में खबरें आने के बाद उन्हें पकड़े जाने का डर हुआ तो हैदराबाद, दिल्ली से नेपाल तक घूमते रहे। सारांश अर्चना को नेपाल में छिपाकर वापस आ चुका था।

खुद की मौत दिखाने के लिए क्या-क्या किया

इटारसी में अर्चना ने घड़ी और फोन तेजिंदर को दिया और कहा कि वह इन्हें बागतवा और मिडघाट एरिया के बीच उन्हें कहीं फेंक दे। यह भी तय किया था कि तीन-चार युवकों से जीआरपी में शिकायत करवा दिया जाएगा कि घाट एरिया में कोई लड़की ट्रेन से गिरी है। पुलिस को मोबाइल और घड़ी मिलेगी। लगेगा कोई लड़की मर गई है। जानवर उसे खा गए हैं। पुलिस को गिरने का भरोसा दिलाने के लिए अर्चना ने अपना बैग और पर्स भी ट्रेन की बर्थ पर छोड़ दिया था।

रिपोर्ट- हेमंत

