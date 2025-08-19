Archana Tiwari Missing from Train Police Found Big Clue Detained Constable Big Revelation ट्रेन से लापता अर्चना तिवारी से फोन पर ही बात, कभी मुलाकात नहीं; पकड़े गए कांस्टेबल का दावा, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
ट्रेन से लापता अर्चना तिवारी से फोन पर ही बात, कभी मुलाकात नहीं; पकड़े गए कांस्टेबल का दावा

कटनी की बहुचर्चित अर्चना तिवारी की गुमशुदगी के मामले में नया मोड़ आया है। इसके तार अब ग्वालियर से जुड़ गए हैं। इस मामले में आज जीआरपी ने ग्वालियर के एक कॉन्सटेबल को हिरासत में लिया है। अर्चना तिवारी की कॉल डिटेल के आधार पर GRP ग्वालियर के भंवरपुर में पदस्थ आरक्षक राम तोमर तक पहुंची।

Tue, 19 Aug 2025 07:14 PM
मध्य प्रदेश के कटनी की बहुचर्चित अर्चना तिवारी की गुमशुदगी के मामले में नया मोड़ आया है। इसके तार अब ग्वालियर से जुड़ गए हैं। इस मामले में आज जीआरपी ने ग्वालियर के एक कॉन्सटेबल को हिरासत में लिया है। अर्चना तिवारी की कॉल डिटेल के आधार पर GRP ग्वालियर के भंवरपुर में पदस्थ आरक्षक राम तोमर तक पहुंची। आरक्षक राम तोमर ने अर्चना तिवारी का इंदौर से ग्वालियर का टिकट कराया था। इसके बाद कॉन्सटेबल राम तोमर को जीआरपी ने हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की । उसे पूछताछ के लिए ग्वालियर के झांसी रोड थाने में रखा गया।

मीडिया से बातचीत के दौरान आरक्षक राम तोमर ने बताया कि उसने कभी भी अर्चना तिवारी को सामने से नहीं देखा। सिर्फ उसकी फोन पर बात हुई है। उसका अर्चना की गुमशुदगी से कोई लेना-देना नहीं है। हालांकि उसने बस की टिकट जरूर बुक किए थे। जीआरपी की गिरफ्त में आए पुलिस कॉन्सटेबल राम तोमर से जीआरपी और ग्वालियर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। इस मामले में भोपाल जीआरपी की टीम भी ग्वालियर में डेरा जमाए हुए हैं। इस तरह की चर्चाएं जोर पड़े हुए हैं कि अर्चना तिवारी ग्वालियर में ही मौजूद है। हालांकि ग्वालियर पुलिस और जीआरपी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तेजी से जीआरपी भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर मिलकर युवती की तलाश में जुटी हैं,उससे उम्मीद है कि जल्द ही युवती सकुशल बरामद होगी।

कुल मिलाकर इंदौर से सवार नर्मदा एक्सप्रेस की एसी कोच B3 में से गायब हुई युवती का ग्वालियर में सुराग मिला है। इस आधार पर युवती के परिजन ग्वालियर की तरफ रवाना हुए हैं और पुलिस हिरासत में लिये गए आरक्षक से भी कई खुलासे हो रहे हैं।

रक्षाबंधन के लिए परिवार के पास जा रही थी अर्चना

29 साल की छात्रा अर्चना तिवारी इंदौर से ट्रेन में सवार होकर रक्षा बंधन मनाने कटनी के लिए निकली थी। लेकिन कटनी सिर्फ उसका बैग पहुंचा। अर्चना का कुछ पता नहीं चला। अर्चना के परिजनों ने मानव तस्करी की आशंका जताते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है। इंदौर हाई कोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस के साथ ही सिविल जज की तैयारी कर रही अर्चना सात अगस्त को नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन से कटनी के लिए निकली थीं। अर्चना की आखिरी लोकेशन भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर मिली थी, जिसके बाद उसके परिजनों ने रानी कमलापति जीआरपी थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था।

पुलिस रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से लेकर इटारसी और कटनी तक के क्षेत्रों में भी गहनता से जांच कर चुकी है और स्टेशन व आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी खंगाल चुकी है लेकिन अब तक अर्चना का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि आस-पास के सभी रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और ट्रैवल एजेंसियों को इसकी सूचना दी गई । उन्होंने कहा कि जांच में हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है, चाहे वह दुर्घटना हो, अपहरण या अन्य कोई वजह।

