सारांश के फोन ने फेल कर दिया फूल प्रूफ प्लान, अर्चना तिवारी तक पहुंचने में यूं कामयाब रही पुलिस

सिविल जज बनने की तैयारी में जुटी मध्य प्रदेश के कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी खुद के लापता होने का प्लान भी खुद ही बनाई थी। इस काम में उसके दोस्त सारांश और तेजिंदर नाम के एक ड्राइवर ने मदद की थी। उसकी खोज में 70 लोगों की पुलिस टीम लगातार काम कर रही थी। 

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, कटनीThu, 21 Aug 2025 04:48 PM
सिविल जज बनने की तैयारी में जुटी मध्य प्रदेश के कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी खुद के लापता होने का प्लान भी खुद ही बनाई थी। इस काम में उसके दोस्त सारांश और तेजिंदर नाम के एक ड्राइवर ने मदद की थी। 7 अगस्त को लापता हुई अर्चना की खोज में 70 लोगों की पुलिस टीम लगातार काम कर रही थी। इस दौरान 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। आखिरकार पुलिस उसे ढूंढ निकालने में कामयाब रही।

इंडिया टूडे की रिपोर्ट के अनुसार, महिला वकील अर्चना तिवारी के रहस्यमयी लापता होने की गुत्थी सुलझ गई है। बुधवार को उसे बरामद कर लिया गया। रक्षाबंधन मनाने के लिए यात्रा के दौरान 22 साल की यह युवती लापता क्यों हुई? पुलिस की प्रारंभिक जांच में इसका जवाब मिल गया है। पता चला कि अर्चना ने पढ़ाई छोड़कर शादी करने के परिवार के भारी दबाव के चलते लापता होने का नाटक रचा था। उसके परिवार ने एक पटवारी से उसकी शादी तय किया था।

पुलिस ने कड़ी मेहनत और लगन से की गई जांच के बाद मामले को सुलझा लिया। 70 लोगों की एक टीम ने 12-13 दिनों तक इस मामले पर काम किया। 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। साइबर विशेषज्ञों वाली इस टीम ने अर्चना के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) का विश्लेषण किया। एक अहम सुराग एक खास नंबर का मिलना था, जिस पर कॉल की टाइमिंग काफी लंबी थी। यह नंबर सारांश का था। पुलिस ने सारांश की गतिविधियों का पता लगाया और उसे पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उसने पूरी साजिश कबूल कर ली।

सारांश को पकड़ने के बाद पुलिस ने अर्चना तिवारी से संपर्क किया। वह वापस लौटने के लिए तैयार हो गई। उसने अपने परिवार से भी बात की और बताया कि वह नेपाल-भारत सीमा पर वापस जाने के लिए तैयार है। पुलिस के अनुसार, लापता होने की इस घटना की मास्टरमाइंड खुद अर्चना ही थी।

6 अगस्त को बनाई थी योजना

जीआरपी के एसपी राहुल लोढ़ा ने बताया कि अर्चना ने लापता होने की एक सोची-समझी योजना खुद बनाई थी। उसने सारांश चोपचेन नाम के एक व्यक्ति को सारी बात बताई। इंदौर में पढ़ाई के दौरान वह सारांश के संपर्क में आई थी। लापता होने से एक दिन पहले 6 अगस्त को अर्चना अपने 26 साल के दोस्त सारांश और तेजिंदर नाम के एक ड्राइवर से मिली। हरदा के एक ढाबे पर तीनों ने मिलकर लापता होने की पूरी योजना बनाई।

अलग पहचान के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी

पेशे से वकील अर्चना का मानना ​​था कि जीआरपी में दर्ज गुमशुदगी के मामले की शायद व्यापक जांच नहीं होगी। उन्हें और उनके साथियों को लगता था कि चलती ट्रेन से लापता होने से मामला दुर्घटना बताकर खारिज हो जाएगा और उन्हें एक अलग पहचान के साथ नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिल जाएगा।

तेजिंदर अक्सर अर्चना को काम के सिलसिले में ले जाता था। उसके साथ वह इटारसी तक ट्रेन में गई। इस दौरान सारांश भी अपनी कार से इटारसी पहुंच गया। वहां से वह अर्चना को ले गया। योजना के अनुसार, तेजिंदर को अर्चना के सारे कपड़े और मोबाइल फोन दिए गए ताकि वह उन्हें मिडघाट के पास फेंककर पुलिस को गुमराह कर सके कि वह मध्य प्रदेश के मिडघाट के जंगल में कहीं गिर गई है।

शुरू में मध्य प्रदेश में ही रहने की योजना थी

वहां से अर्चना सारांश के साथ उसकी कार में शुजालपुर गई। एसपी राहुल लोढ़ा ने बताया कि उन्होंने टोल टैक्स न लगने वाला रास्ता चुना क्योंकि उन्हें फास्टैग या सीसीटीवी के जरिए ट्रेस किया जा सकता था। दोनों शुजालपुर से बुरहानपुर, फिर हैदराबाद, फिर जोधपुर और फिर दिल्ली गए। 14 अगस्त को नेपाल पहुंचे। नेपाल में सारांश अर्चना को छोड़कर शुजालपुर लौट आया। सारांश ने शुरू में मध्य प्रदेश में रहने की योजना बनाई थी और इसके लिए उसने शुजालपुर में एक कमरा किराए पर लिया था। हालांकि, जब मामले ने मीडिया का ध्यान खींचा तो उसने प्लान बदल दिया।

Madhya Pradesh News
