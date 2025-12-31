Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Applications started for Anganwadi posts in MP, know the last date and other rules
MP में आंगनवाड़ी के 4,767 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानिए आखिरी तारीख व अन्य नियम

संक्षेप:

आवेदन के समय सभी आवश्यक प्रमाण पत्र PDF प्रारूप में अपलोड करना अनिवार्य होगा। आवेदन शुल्क 100 रुपए एवं 18 प्रतिशत GST निर्धारित किया गया है। इन पदों के लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल अथवा अधिकृत कियोस्क के जरिए आवेदन कर सकते हैं।

Dec 31, 2025 05:47 pm ISTSourabh Jain वार्ता, भोपाल, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों की बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए पात्र महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2025 (फेज-2) के अंतर्गत की जा रही है। आवेदन प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 से प्रारंभ होकर 10 जनवरी 2026 तक चलेगी, जबकि आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन केवल एमपी ऑनलाइन द्वारा विकसित चयन पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे।

आंगनवाड़ी सहायिका व कार्यकर्ताओं के लिए इतने पद

विभाग के अनुसार प्रदेश में कुल 3,194 आंगनवाड़ी सहायिका एवं 1,573 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यानी कुल 4,767 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें दिसंबर 2025 तक के रिक्त पदों के साथ-साथ जनवरी 2026 से जून 2026 तक संभावित रिक्तियां भी शामिल हैं।

जानिए आयुसीमा व शैक्षणिक योग्यता

भर्ती नियमों के अनुसार आवेदन करने वाली महिला का उसी ग्राम या नगरीय वार्ड की निवासी होना अनिवार्य है, जहां रिक्त पद की पूर्ति की जानी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण निर्धारित की गई है। साथ ही 1 जनवरी 2025 की स्थिति में आयु सीमा 18 से 35 वर्ष तय की गई है।

आवेदन के लिए देना होगी इतनी फीस

आवेदन के समय सभी आवश्यक प्रमाण पत्र PDF प्रारूप में अपलोड करना अनिवार्य होगा। आवेदन शुल्क 100 रुपए एवं 18 प्रतिशत GST निर्धारित किया गया है। आवेदिकाएं स्वयं एमपी ऑनलाइन पोर्टल अथवा अधिकृत कियोस्क के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।

रिक्त पदों का परियोजना एवं आंगनवाड़ी केंद्रवार विवरण, भर्ती से संबंधित नियम, शर्तें एवं पात्रता की जानकारी चयन पोर्टल chayan.mponline.gov.in तथा विभागीय वेबसाइट mpwcdmis.gov.in पर उपलब्ध है। एमपी ऑनलाइन से संबंधित तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 0755-6720208 जारी किया गया है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
