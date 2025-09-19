'तिलक लगाएं और...', MP के भाजपा विधायक ने बताया गैर-हिन्दुओं को कैसे मिलेगा गरबा में एंट्री

नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। इस अवसर पर जगह-जगह गरबा का आयोजन किया जाता है। ऐसे में कई तरह के विवाद भी सामने आते हैं। नवरात्रि की शुरुआत अभी हुई नहीं है, लेकिन गरबा आयोजनों में गैर-हिंदुओं को प्रवेश पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। गुजरात के साथ ही मध्य प्रदेश में कई इलाकों में गरबा का आयोजना किया जाता है। एमपी की हुजूर सीट से भाजपा विधायक रमेश्वर शर्मा ने कहा कि गैर-हिंदू अगर गरबा करना चाहते हैं तो पहले माथे पर तिलक लगाएं, गंगाजल पिएं और धोती-कुर्ता पहनकर ही आएं और देवी की आरती भी करें।