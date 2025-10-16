Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Another cop arrested in madhya pradesh seoni caught red handed while taking bribe

MP में एक और पुलिसवाला घूस लेते गिरफ्तार, थाने में ठेकेदार से ले रहा था 75000 रुपए

संक्षेप: मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक और पुलिसवाले को घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। वह थाने में ही एक ठेकेदार से 75000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। इससे पहले हवाला नकदी की कथित लूट से जुड़े मामले में घूस लेने के आरोप में बुधवार को एक कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया था।

Thu, 16 Oct 2025 10:06 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, सिवनी
share Share
Follow Us on
MP में एक और पुलिसवाला घूस लेते गिरफ्तार, थाने में ठेकेदार से ले रहा था 75000 रुपए

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक और पुलिसवाले को घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। वह थाने में ही एक ठेकेदार से 75000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। इससे पहले हवाला नकदी की कथित लूट से जुड़े मामले में घूस लेने के आरोप में बुधवार को एक कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया था।

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में गुरुवार को एक हेड कांस्टेबल को कथित तौर पर 75000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि हेड कांस्टेबल मनीष पटवा की गिरफ्तारी जिले में हवाला नकदी की कथित लूट से जुड़े एक अन्य मामले में एक कांस्टेबल की गिरफ्तारी के एक दिन बाद हुई।

पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता ने पीटीआई-भाषा को बताया कि केवलारी थाने में तैनात पटवा को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक (लोकायुक्त-जबलपुर) अंजूलता पटले ने पीटीआई-भाषा को बताया कि पटवा को थाना परिसर में एक शिकायतकर्ता से कथित तौर पर 75000 रुपए लेते हुए पकड़ा गया।

इससे पहले उसने शिकायतकर्ता ठेकेदार नितिन पाटकर से रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 25000 रुपए लिए थे। ठेकेदार से कुल 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। यह रिश्वत कथित तौर पर 35 लाख रुपए की कंक्रीट सड़क परियोजना में धोखाधड़ी और घटिया काम करने के आरोपी एक अन्य ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए मांगी गई थी। पाटले ने बताया कि पटवा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अधिकारी ने बताया कि महानिदेशक (लोकायुक्त) योगेश देशमुख के निर्देशानुसार भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी राज्य भर में भ्रष्टाचार के मामलों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर रही है। उन्होंने बताया कि लोकायुक्त टीम इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस मामले में अन्य लोग भी शामिल हैं।

एक दिन पहले हेड कांस्टेबल राजेश जंघेला को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस गश्ती दल ने सिवनी जिले के सिलादेही बाईपास पर 2.96 करोड़ रुपए की हवाला नकदी ले जा रही एक कार को रोका था। लेकिन मामला दर्ज करने के बजाय कार में बैठे लोगों को जाने देने के बाद पैसे को आपस में बांटने का फैसला किया। जंघेला इस मामले में गिरफ्तार होने वाले 11वें आरोपी थे।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|