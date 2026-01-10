Hindustan Hindi News
गर्दन में 13 टांके, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर; एंजेल चकमा की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में क्या बातें?

गर्दन में 13 टांके, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर; एंजेल चकमा की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में क्या बातें?

संक्षेप:

देहरादून में त्रिपुरा के 24 वर्षीय एमबीए छात्र एंजेल चकमा की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, एंजेल चकमा की मौत सिर में लगी गंभीर चोटों के कारण हुई थी। 

Jan 10, 2026 09:12 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
देहरादून में त्रिपुरा के 24 वर्षीय एमबीए छात्र एंजेल चकमा की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि उसकी मौत सिर में लगी गंभीर चोटों के कारण हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार, उसके सिर पर वार किया गया था जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में भी फ्रैक्चर हो गया था। यह घटना 9 दिसंबर को हुई थी जब छह युवकों ने उस पर हमला किया था और इलाज के दौरान 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने पुष्टि की है कि सिर और पीठ पर किए गए जानलेवा हमलों की वजह से ही छात्र की जान गई।

गर्दन में 13 टांके

'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गर्दन के दाहिनी ओर 12.5 सेमी लंबाई में लगे कुल 13 टांके, पीठ के निचले हिस्से के दाहिनी ओर कुल तीन टांके 3 सेमी लंबाई में लगा होने का जिक्र है। यही नहीं दाहिने कंधे पर 1 सेमी लंबाई का एक टांका लगा होने की बात है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एंजेल को रीढ़ की हड्डी और स्पाइनल कॉर्ड में चोटें आईं। इसकी वजह से रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर थे। इसमें रीढ़ की हड्डी में इम्प्लांट का भी जिक्र है।

सिर की चोटें ही मौत की वजह

रिपोर्ट में बताया गया है कि फ्रैक्चर के कारण बॉडी की अस्थिरता को रोकने के लिए एक मेडिकल डिवाइस भी लगाया गया था। वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉ. महेश कुरियाल कहते हैं कि सिर की चोटें ही मौत की एकमात्र वजह लगती हैं। स्पाइनल कॉर्ड की चोटों से कम ही मामलों में मरीजों की मौत होती है। ऐसा लगता है कि सिर की चोटों से दिक्कतें हुईं।

मेटल के कड़े से हमला

जांच कर रहे एसआईटी के एक अधिकारी ने भी कहा कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में मौत की वजह भी सिर की चोटों को बताया गया है। सिर में चोट की बात से इस बात की पुष्टि होती है कि एंजेल पर एक आरोपी ने मेटल के कड़े से हमला किया था। जैसा की पुलिस जांच में भी सामने आया है। इसके बाद दूसरे आरोपी ने पीठ के निचले हिस्से में चाकू मारा था।

भाई के साथ सामान लेने गया था एंजेल

बता दें कि एंजेल चकमा पर 9 दिसंबर की शाम को छह युवकों ने तब हमला बोल दिया था जब वह अपने छोटे भाई माइकल के साथ शहर के सेलाकुई इलाके में किराने का सामान खरीदने गया था। एंजेल की 26 दिसंबर की सुबह एक प्राइवेट अस्पताल में मौत हो गई थी। माइकल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इस बीच एंजेल के चाचा मोमेन चकमा ने सभी छह आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
