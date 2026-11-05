धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में उतरे अनिरुद्धाचार्य, भगवान राम-कृष्ण वाले बयान क्या बोले; VIDEO
धीरेंद्र शास्त्री के भगवान कृष्ण और भगवान राम पर दिए गए तुलनात्मक बयान पर अब अनिरुद्धाचार्य ने समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि भक्तों में विनोद होता है और वो अपने भगवान को इसी तरह देखते हैं। उन्होंने कहा- धीरेंद्र शास्त्री के मन में ऐसा कुछ नहीं है।
बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें छतरपुर के बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान राम और कृष्ण के बीच तुलना की थी। वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया। लोगों ने आरोप लगाया कि धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान कृष्ण का अपमान किया है, लेकिन शास्त्री ने इस मामले पर सफाई देते हुए, एक वीडियो जारी किया था। अब धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में अनिरुद्धाचार्य भी उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि राम और कृष्ण दोनों एक हैं, उनके भक्तों में विनोद का भाव होता है, इसलिए ऐसा कहते हैं।
क्या बोले अनिरुद्धाचार्य
बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में वीडियो जारी करते हुए अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि भगवान राम और कृष्ण दोनों अलग-अलग नहीं हैं। बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री ने जो कहा है, वो विनोद में कहा है। इस दौरान उन्होंने अयोध्या और वृंदावन के भक्तों का उदाहरण देते हुए कहा कि अयोध्या वाले कहते हैं कि उनके राम तो सीधे-सादे हैं और वृंदावन वाले भक्त कहते हैं कि उनके कृष्ण तो बांसुरी लेकर टेढ़े खड़े रहते हैं। अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री के मन ये भाव नहीं है कि दोनों अलग-अलग हैं, बल्कि वो दोनों भगवान को एक मानते हैं। उन्होंने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों के उपासक हैं और वो बातें उन्होंने विनोद भाव में कही थी।
अनिरुद्धाचार्य ने एक कथा भी सुनाई
भगवान कृष्ण को लेकर दिए गए धीरेंद्र शास्त्री के बयान का बचाव करते हुए अनिरुद्धाचार्य ने एक कथा भी सुनाई। उन्होंने कथा सुनाते हुए कहा- एक बार अयोध्या का एक भक्त, वृंदावन के भक्त से बोला कि हमारे राम जी तो सीधे हैं और तुम्हारे कन्हैया टेढ़ें हैं। तुम ऐसा करो मेरे साथ अयोध्या चलो। इस पर वृंदावन वाला भक्त राजी हो गया और अयोध्या की तरफ जाने लगा। इतने में भगवान कृष्ण ग्वाला का रूप धारण करके आए और पूछा कहां जा रहे हो, तो भक्त ने कहा कि अयोध्या जा रहा हूं, क्योंकि कन्हैया तो टेढ़े हैं। इसके बाद कृष्ण अपने बाल रूप में आए और कुएं में गिरी बाल्टी को निकालने लगे। इसके लिए उन्होंने सीधी सरिया का इस्तेमाल किया। सीधी सरिया देखकर बाबा जी बोले की सीधी सरिया में बाल्टी कैसे घुसेगी। इसपर कन्हैया ने कहा कि जब सीधी सरिया से बाल्टी नहीं निकलती तो भवसागर कैसे पार होगा। तब उन्होंने कहा कि कन्हैया इसलिए टेढ़े हैं, ताकि भक्त उनकी टेढ़ी टांग पकड़कर भवसागर पार जा सकें। इससे भक्त को समझ आ गया कि ये भगवान की ही लीला है और वो वृंदावन में ही रुक गया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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