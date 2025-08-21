angry son poured petrol on his father and set him on fire कम दाम पर क्यों बेचा प्याज? MP में गुस्साए बेटे ने पेट्रोल डालकर पिता को लगा दी आग, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़angry son poured petrol on his father and set him on fire

कम दाम पर क्यों बेचा प्याज? MP में गुस्साए बेटे ने पेट्रोल डालकर पिता को लगा दी आग

दरअसल पिता ने बेटे द्वारा प्याज बेचने का भाव पूछ लिया था। ये पूछना बेटे को इतना चुभ गया कि उसने अपने पिता के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गनीमत ये रही कि उस वक्त घर के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। उन्होंने आनन-फानन में उन्हें जिंदा जलने से बचा लिया।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैनThu, 21 Aug 2025 08:59 PM
share Share
Follow Us on
कम दाम पर क्यों बेचा प्याज? MP में गुस्साए बेटे ने पेट्रोल डालकर पिता को लगा दी आग

मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां के एक गांव में बुजुर्ग पिता ने अपने बेटे से प्याज बेचने का भाव पूछा तो उसने गुस्से में आकर ऐसा कदम उठा लिया कि बुजुर्ग की मौत होते-होते बची। दरअसल पिता ने बेटे द्वारा प्याज बेचने का भाव पूछ लिया था। ये पूछना बेटे को इतना चुभ गया कि उसने अपने पिता के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गनीमत ये रही कि उस वक्त घर के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। उन्होंने आनन-फानन में उन्हें जिंदा जलने से बचा लिया।

पिता को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश का मामला बड़नगर थाना क्षेत्र के गांव जाफला है। यहां रहने वाले भूरे सिंह हाडा पर उनके बेटे राजेंद्र सिंह हाडा ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। दरअसल राजेंद्र प्याज बेचने के लिए धार जिले के बदनावर गया था। अपने साथ 10 बोरी प्याज लेकर गया था, लेकिन काफी कम दाम पर प्याज बिकने के कारण वह 5 बोरी प्याज लौटा लाया।

जब पिता ने उससे प्याज के बेचने के भाव पूछे तो उसने गुस्से में आकर प्लास्टिक की बोतल में रखा पेट्रोल पिता के चेहरे पर डालकर आग लगा दी। इस क्रम में पिता भूरे सिंह का चेहरा झुलस गया है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक बेटे ने चेहरे पर तेल डाला था, इस कारण उनका चेहरा झुलस गया है।घरवालों की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे राजेंद्र सिंह डाडा को गिरफ्तार कर लिया है।

Madhya Pradesh Crime News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|