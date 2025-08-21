कम दाम पर क्यों बेचा प्याज? MP में गुस्साए बेटे ने पेट्रोल डालकर पिता को लगा दी आग

दरअसल पिता ने बेटे द्वारा प्याज बेचने का भाव पूछ लिया था। ये पूछना बेटे को इतना चुभ गया कि उसने अपने पिता के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गनीमत ये रही कि उस वक्त घर के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। उन्होंने आनन-फानन में उन्हें जिंदा जलने से बचा लिया।

मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां के एक गांव में बुजुर्ग पिता ने अपने बेटे से प्याज बेचने का भाव पूछा तो उसने गुस्से में आकर ऐसा कदम उठा लिया कि बुजुर्ग की मौत होते-होते बची। दरअसल पिता ने बेटे द्वारा प्याज बेचने का भाव पूछ लिया था। ये पूछना बेटे को इतना चुभ गया कि उसने अपने पिता के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गनीमत ये रही कि उस वक्त घर के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। उन्होंने आनन-फानन में उन्हें जिंदा जलने से बचा लिया।

पिता को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश का मामला बड़नगर थाना क्षेत्र के गांव जाफला है। यहां रहने वाले भूरे सिंह हाडा पर उनके बेटे राजेंद्र सिंह हाडा ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। दरअसल राजेंद्र प्याज बेचने के लिए धार जिले के बदनावर गया था। अपने साथ 10 बोरी प्याज लेकर गया था, लेकिन काफी कम दाम पर प्याज बिकने के कारण वह 5 बोरी प्याज लौटा लाया।