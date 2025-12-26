Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़An attempt was made to burn an effigy of Baba Saheb Ambedkar in Gwalior, police have taken man into custody
ग्वालियर में सवर्ण समाज व भीम आर्मी के बीच विवाद बढ़ा, बाबा साहब अंबेडकर का पुतला जलाने की कोशिश

ग्वालियर में सवर्ण समाज व भीम आर्मी के बीच विवाद बढ़ा, बाबा साहब अंबेडकर का पुतला जलाने की कोशिश

संक्षेप:

भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ताओं ने इस हरकत का तीखा विरोध किया और एडवोकेट अनिल मिश्रा पर निशाना साधते हुए आपत्तिजनक बयान दिए, साथ ही उन्हें दो कौड़ी का वकील तक कह डाला। यही नहीं भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने करणी सेना को भी खुली चुनौती दी।

Dec 26, 2025 07:58 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शुक्रवार को सवर्ण समाज और भीम आर्मी के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए। मामला हाल ही में शिवपुरी में आयोजित भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की सभा से जुड़ा है, जहां पर मंच से मनुस्मृति को जलाया गया था। जिसके बाद उस घटना के विरोध में आज ग्वालियर के आकाशवाणी चौराहे पर सवर्ण समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व एडवोकेट अनिल मिश्रा के समर्थकों ने किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बाबा साहब अंबेडकर का पुतला जलाने की कोशिश की। जिसे देखकर मौके पर मौजूद पुलिस-प्रशासन के हाथ-पैर फूल गए, और उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया। इस दौरान पुलिस ने हालात बिगड़ने से पहले स्थिति को संभाल लिया और पुतला जलाने की कोशिश कर रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया।

पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। आकाशवाणी चौराहे पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति से पूछताछ जारी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।

भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने दी खुली चुनौती

वहीं दूसरी ओर भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ताओं ने इस हरकत का तीखा विरोध किया। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने एडवोकेट अनिल मिश्रा पर निशाना साधते हुए आपत्तिजनक बयान दिए और उन्हें दो कौड़ी का वकील तक कह डाला। यही नहीं भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने करणी सेना को भी खुली चुनौती दी। उनका कहना है कि अगर करणी सेना सामने आती है तो वे आमने-सामने की लड़ाई के लिए तैयार हैं।

कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया

उधर जिला कलेक्टर रुचिका सिंह ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश कर दिया है और किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, समूह आदि की भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणियों पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इस दौरान ग्वालियर जिले की सीमा में सार्वजनिक स्थल पर धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, चल समारोह इत्यादि का आयोजन भी नहीं किया जा सकेगा। साथ ही किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति अथवा समूह आदि की भावनाओं को आहत करने वाले ऐसे कृत्यों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जो कानून व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
