Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़An ASI in Neemuch hit several bikes, killing a teacher.
ASI ने कई बाइकों को गाड़ी से ठोंका; टीचर की मौत, बेटे ने गंवाए दोनों पैर, अन्य 3 घायल

Sun, 9 Nov 2025 06:25 PMRatan Gupta नीमच, पीटीआई
मध्य प्रदेश के नीमच जिले में एक पुलिसकर्मी ने अपनी SUV गाड़ी से कई बाइकों को टक्कर मार दी। इन टक्करों में एक कॉलेज टीचर की मौत हो गई। टीचर का 10 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसके दोनों पैर काटने पड़े। एक्सीडेंट में तीन अन्य लोग भी घायल हो गए हैं।

मृतक के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि आरोपी, जिसकी पहचान सब-इंस्पेक्टर (ASI) मनोज यादव के रूप में हुई है, शुक्रवार रात को एक्सीडेंट के समय नशे में था।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया ने फोन पर PTI को बताया कि यादव को बाद में सस्पेंड कर दिया गया था। उसको शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे जमानत मिल गई।

कोर्ट में पूछा गया, क्या 50 साल के ASI नशे में थे, तो सिसोदिया ने रविवार को कहा कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह घटना नीमच-जावद रोड पर भदभड़िया गांव के पास हुई। घटना के दौरान यादव अपनी प्राइवेट बोलेरो चला रहे थे। कथित तौर पर उन्होंने कई दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी।

पुलिस के मुताबिक, कॉलेज टीचर दशरथ सिंह (42) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके बेटे हर्षित को दोनों पैरों में गंभीर चोटें आईं, जिन्हें उसकी जान बचाने के लिए काटना पड़ा। सिंह की पत्नी ललिता (35) और बेटी जया (6) को भी चोटें आईं।

एक और मोटरसाइकिल सवार, भूपाल सिंह (44), भी घायल हो गया जब उसकी बाइक को ASI की गाड़ी ने टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि कुछ और मोटरसाइकिलें भी क्षतिग्रस्त हो गईं, और कई लोगों को मामूली चोटें आईं।

इस जानलेवा दुर्घटना के तुरंत बाद, मृतक के रिश्तेदारों ने विरोध प्रदर्शन किया। आरोप लगाया गया है कि यादव नशे में था और उन्होंने टीचर के परिवार के लिए वित्तीय मुआवजे के अलावा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कैंटोनमेंट सिटी पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने कहा कि यादव के खिलाफ लापरवाही और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाकर मौत का कारण बनने का मामला दर्ज किया गया है।