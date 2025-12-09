गुस्साई छात्रा ने सांसद को डांटा! बोली- नमस्ते तो ठीक है, हमारे पास फालतू टाइम है क्या…? VIDEO
हाथ जोड़कर खिलाड़ियों के सामने आए सांसद महोदय पर एक छात्रा बरस पड़ी। मामला मध्य प्रदेश के चंदला का है। छात्रा ने हिम्मत के साथ कहा- "नमस्ते तो ठीक है..., आपके लिए हम लोग इतनी देर से खड़े इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास फालतू टाइम है क्या?" छात्रा खिलाड़ी द्वारा सांसद वीडी शर्मा को भोले-भाले अंदाज में डांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानिए छात्रा की डांट पर सांसद महोदय ने क्या रिएक्शन दिया?
सांसद की देरी और खिलाड़ियों का गुस्सा
मामला मध्य प्रदेश के चंदला में आयोजित होने वाले 'सांसद खेल महोत्सव' का है। यहां मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद वीडी शर्मा आने वाले थे। तय कार्यक्रम के मुताबिक, छात्राओं को सुबह 9-10 बजे मैदान में बुला लिया गया था। लेकिन, मामला सब उलट-पलट गया। सांसद वीडी शर्मा को आने में काफी देर हो गई। इसके चलते कार्यक्रम दोपहर करीब 3 बजे की तरफ शुरू हो सका। सुबह से इंतजार कर रहे छात्र-छात्राएं अधीर हो चुके थे।
सांसद पर बरस पड़ी छात्रा खिलाड़ी
फिर जैसे ही सांसद आए और छात्राओं से परिचन करने के लिए आगे बढ़े, एक छात्रा ने पूरी हिम्मत के साथ उलाहना देते हुए उन्हें डांट लगा दी। सांसद छात्राओं के सामने हाथ जोड़कर आए, तो एक खिलाड़ी ने अपना आपा खोते हुए कहा- नमस्ते तो ठीक है..., आपके लिए हम लोग इतनी देर से खड़े इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास फालतू टाइम है क्या?"
खिलाड़ी की डांट पर क्या बोले सांसद?
छात्रा का इतना कहना था कि सांसद ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया और पीठ थपथपाई। इस बीच पीछे से आवाजें आती सुनाई दीं कि अरे... अरे... अरे बहुत बोल रहीं हो... वीडियो में छात्र-छात्राएं सांसद से मिलकर काफी खुश दिखाई दिए। देर से आने पर सांसद वीडी शर्मा ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा- यह वाकया गलतफहमी के चलते हुआ। उन्होंने बताया कि उन्हें बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम आयोजकों ने दोपहर 2 बजे बुलाया था और वह समय पर पहुंच गए थे। वहीं, खिलाड़ियों को सुबह करीब 10 बजे बुलाया गया था।