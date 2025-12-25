MP को गृहमंत्री अमित शाह की सौगात, 2 लाख करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास

Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Amit shah lays foundation stone of 2 lakh crore in madhya pradesh
संक्षेप:

Dec 25, 2025 01:45 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मध्य प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया है। शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर यहां आयोजित ‘अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट’ का उद्घाटन किया और दो लाख करोड़ रुपये लागत की औद्योगिक परियोजनाओं का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया जिनसे 1.93 लाख रोजगार सृजित होंगे।

शाह ने इस अवसर पर ग्वालियर मेले का उद्घाटन और अटल संग्रहालय में किए गए उन्नयन कार्यों का भी लोकार्पण किया।इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित कई नेता उपस्थित थे। अधिकारियों के मुताबिक इस सम्मेलन में 25 हजार लाभार्थी और हजारों उद्यमी एवं निवेशक भाग ले रहे हैं।

सम्मेलन में शामिल होने बुधवार को ग्वालियर पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह सम्मेलन प्रदेश सरकार के संकल्प को आगे बढ़ने वाला सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने और भारत को विश्व की तीसरी सबसे सशक्त अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
