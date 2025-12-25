MP को गृहमंत्री अमित शाह की सौगात, 2 लाख करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास

संक्षेप: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मध्य प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया है। शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर एमपी में 2 लाख करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मध्य प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया है। शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर यहां आयोजित ‘अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट’ का उद्घाटन किया और दो लाख करोड़ रुपये लागत की औद्योगिक परियोजनाओं का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया जिनसे 1.93 लाख रोजगार सृजित होंगे।

शाह ने इस अवसर पर ग्वालियर मेले का उद्घाटन और अटल संग्रहालय में किए गए उन्नयन कार्यों का भी लोकार्पण किया।इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित कई नेता उपस्थित थे। अधिकारियों के मुताबिक इस सम्मेलन में 25 हजार लाभार्थी और हजारों उद्यमी एवं निवेशक भाग ले रहे हैं।