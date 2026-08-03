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BJP दतिया उपचुनाव हार गई, लेकिन अमित मालवीय बोले- 'कांग्रेस का प्रचंड जनादेश नहीं'; गिनाए 4 तर्क

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, दतिया
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Amit Malviya on Datia Bypoll Result: दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कांग्रेस के पक्ष में प्रचंड जनादेश नहीं है। जानिए उन्होंने कौन से 4 तर्क समझाए। 

Datia Bypoll elections
दतिया में चुनाव प्रचार करते नरोत्तम मिश्रा और आशुतोष तिवारी।

Amit Malviya on Datia Bypoll Result: मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को 6016 वोटों से हराकर जीत दर्ज की है। इस नतीजे के बाद भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा- ‘दतिया उपचुनाव चुनौतीपूर्ण था, लेकिन परिणाम का निष्पक्ष विश्लेषण अलग तस्वीर दिखाता है।’ उन्होंने दावा किया कि इसे कांग्रेस के पक्ष में "प्रचंड जनादेश" नहीं कहा जा सकता।

  • कांग्रेस के पक्ष में जनादेश नहीं मान सकते

अमित मालवीय ने 2023 के विधानसभा चुनाव और मौजूदा उपचुनाव के आंकड़ों की तुलना करते हुए चार प्रमुख बिंदु गिनाए। उनके मुताबिक, कांग्रेस का वोट शेयर 2023 के 50.8 प्रतिशत से घटकर 42.39 प्रतिशत रह गया, यानी 8 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि ऐसे में इस परिणाम को कांग्रेस के पक्ष में जनादेश नहीं माना जा सकता।

  • जीत का अंतर भी कम होने का दावा

मालवीय ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का अंतर 4.5 प्रतिशत था, जो इस उपचुनाव में घटकर 3.82 प्रतिशत रह गया। उनके अनुसार, इससे संकेत मिलता है कि मुकाबला पहले की तुलना में अधिक कड़ा हुआ।

ये भी पढ़ें:दतिया उपचुनाव में कांग्रेस जीती, भाजपा क्यों हारी? 5 फैक्टर माने जा रहे गेमचेंजर
  • वोटों का अंतर घटने का भी किया जिक्र

भाजपा नेता ने अपने पोस्ट में कहा कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस की जीत 7,155 वोटों के अंतर से हुई थी, जबकि इस बार जीत का अंतर घटकर 6,016 वोट रह गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि 2023 की तुलना में इस उपचुनाव में मतदान करीब 8 प्रतिशत कम रहा।

  • 'तीसरी राजनीतिक ताकत से बदले समीकरण'

अमित मालवीय ने कहा कि तीसरी राजनीतिक ताकत के उभरने से चुनावी समीकरण जरूर बदले, लेकिन इससे कांग्रेस के पक्ष में किसी बड़े जनादेश का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के जनादेश का सम्मान करती है, परिणाम से सबक लेगी और पूरी ताकत के साथ वापसी करेगी।

दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत

दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह को 66,757 वोट मिले, जबकि भाजपा के आशुतोष तिवारी को 60,741 मत प्राप्त हुए। कांग्रेस ने 6,016 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव 22,527 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

इस जीत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे 2028 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद बताया, जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि पार्टी जनादेश स्वीकार करती है और परिणामों की समीक्षा करेगी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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