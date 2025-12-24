ग्वालियर में खड़े ट्रक में जा घुसी ITBP जवानों से भरी एंबुलेंस; दो की मौत, कोहरा बना काल या कुछ और वजह

संक्षेप: ग्वालियर एएसपी सुमन गुर्जर ने बताया सड़क हादसे में दो आईटीबीपी जवानों की मौत हुई है और हादसे में चार लोग घायल हुए हैं, जिनका ग्वालियर जेएएच में इलाज चल रहा है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

मध्य प्रदेश में बुधवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे में दो ITBP जवानों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ITBP के जवान अपने कुछ बीमार साथियों को एम्बुलेंस के जरिए शिवपुरी से ग्वालियर लेकर आ रहे थे। इस दौरान एम्बुलेंस चालक बेहद तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था, जैसे ही एम्बुलेंस वन चौकी घाटीगांव के सामने पहुंची, वह हाईवे पर खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी।

पुलिस ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां ITBP के 40 वर्षीय जवान राजू बाल्मीकि को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं इस हादसे में राजू की 35 वर्षीय पत्नी सविता, 36 वर्षीय मनोज शर्मा पुत्र विनोद कुमार शर्मा, 35 वर्षीय रामकिशोर पुत्र बलराम कुशवाहा, 35 वर्षीय विमल खंगार और 34 वर्षीय दिनेश जाटव घायल हो गए। सभी घायलों को JAH के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान बुधवार शाम को घायल जवान मनोज शर्मा ने भी दम तोड़ दिया। अन्य घायलों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है।

एम्बुलेंस में सवार सभी पांच जवान अलग-अलग कारणों से बीमार थे। जिसके बाद सभी को शिवपुरी से ग्वालियर इलाज के लिए लाया जा रहा था,लेकिन हाईवे पर एम्बुलेंस की बेहद तेज रफ्तार के चलते यह हादसा हो गया। इस दौरान दो लोगों की मौत हो चुकी है और शेष चार की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि एम्बुलेंस चालक इस हादसे में बच गया, वह मामूली रूप से घायल है। हादसे के समय चालाकी दिखाते हुए उसने अपनी साइड को बचा लिया था।