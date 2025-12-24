Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Ambulance with ITBP personnel crashed into truck in Gwalior, two jawans died
ग्वालियर में खड़े ट्रक में जा घुसी ITBP जवानों से भरी एंबुलेंस; दो की मौत, कोहरा बना काल या कुछ और वजह

ग्वालियर में खड़े ट्रक में जा घुसी ITBP जवानों से भरी एंबुलेंस; दो की मौत, कोहरा बना काल या कुछ और वजह

संक्षेप:

ग्वालियर एएसपी सुमन गुर्जर ने बताया सड़क हादसे में दो आईटीबीपी जवानों की मौत हुई है और हादसे में चार लोग घायल हुए हैं, जिनका ग्वालियर जेएएच में इलाज चल रहा है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

Dec 24, 2025 08:33 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश में बुधवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे में दो ITBP जवानों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ITBP के जवान अपने कुछ बीमार साथियों को एम्बुलेंस के जरिए शिवपुरी से ग्वालियर लेकर आ रहे थे। इस दौरान एम्बुलेंस चालक बेहद तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था, जैसे ही एम्बुलेंस वन चौकी घाटीगांव के सामने पहुंची, वह हाईवे पर खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां ITBP के 40 वर्षीय जवान राजू बाल्मीकि को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं इस हादसे में राजू की 35 वर्षीय पत्नी सविता, 36 वर्षीय मनोज शर्मा पुत्र विनोद कुमार शर्मा, 35 वर्षीय रामकिशोर पुत्र बलराम कुशवाहा, 35 वर्षीय विमल खंगार और 34 वर्षीय दिनेश जाटव घायल हो गए। सभी घायलों को JAH के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान बुधवार शाम को घायल जवान मनोज शर्मा ने भी दम तोड़ दिया। अन्य घायलों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है।

एम्बुलेंस में सवार सभी पांच जवान अलग-अलग कारणों से बीमार थे। जिसके बाद सभी को शिवपुरी से ग्वालियर इलाज के लिए लाया जा रहा था,लेकिन हाईवे पर एम्बुलेंस की बेहद तेज रफ्तार के चलते यह हादसा हो गया। इस दौरान दो लोगों की मौत हो चुकी है और शेष चार की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि एम्बुलेंस चालक इस हादसे में बच गया, वह मामूली रूप से घायल है। हादसे के समय चालाकी दिखाते हुए उसने अपनी साइड को बचा लिया था।

स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे पर सुबह काफी ज्यादा कोहरा ज्यादा था, जिसके कारण तेज रफ्तार में आ रही एम्बुलेंस के ड्राइवर को हाईवे पर खड़ा ट्रक नजर नहीं आया और इसी वजह से वह वाहन लेकर उसमें जा घुसा। जबकि कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि एम्बुलेंस चालक की झपकी लगने से यह हादसा हुआ है। ग्वालियर एएसपी सुमन गुर्जर ने बताया सड़क हादसे में दो आईटीबीपी जवानों की मौत हुई है और हादसे में चार लोग घायल हुए हैं, जिनका ग्वालियर जेएएच में इलाज चल रहा है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|