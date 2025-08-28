MP में 27% OBC आरक्षण पर सभी दल एक, अब श्रेय लेने की होड़; कांग्रेस ने दिया नारियल फोड़ने का उदाहरण

जीतू पटवारी ने कहा, छह साल पहले कमलनाथ जी की सरकार में आदेश हुआ था, अध्यादेश आया था। गणेश चतुर्थी पर सरकार और डॉ. मोहन यादव को सद्बुद्धि आई है और पुराने घर में नारियल फोड़कर 27 प्रतिशत आरक्षण का गृह प्रवेश कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% आरक्षण देने को लेकर गुरुवार को भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेता शामिल हुए और सभी ने एकमत होकर आरक्षण को लागू करने की बात कही। बैठक के बाद मुख्यमंत्री यादव ने कहा- हम सभी एकमत हैं और सभी चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण में जल्द निर्णय आए, ताकि बच्चों को आयु सीमा खत्म होने के पहले इस आरक्षण का लाभ मिल सके। नेताओं ने कहा कि 14 प्रतिशत आरक्षण क्लियर है और 13 प्रतिशत होल्ड पर है। यादव ने आगे कहा कि 13 प्रतिशत होल्ड आरक्षण पर कोर्ट जल्दी से जल्दी निर्णय देता है तो आयु सीमा से बाहर हो रहे 13 प्रतिशत अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। कई विभागों में भर्ती की है लेकिन अब एक भी बच्चा बच न पाए, ये सभी दलों की भावना है। साथ ही उन्होंने कहा कि एमपी पीएससी के वकीलों का पैनल बदला जाएगा।

सीएम हाउस में हुई इस बैठक के बाद अब ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदेश में श्रेय की लड़ाई शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी कमलनाथ सरकार में अध्यादेश पास कराने और इस लड़ाई को लड़ने की बात कहते हुए श्रेय लेने का दावा कर रही है। साथ ही उसका कहना है कि इसी वजह से सरकार सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन याचिका पर जल्द निर्णय के बारे में बात कर रही है।

सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव सहित सांसद अशोक सिंह और कमलेश्वर पटेल ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है आज हुई बैठक खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसी थी। वहीं दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि सीएम डॉ. मोहन यादव इसे लेकर पहले ही मन बना चुके थे। मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग ने 13% होल्ड पदों वाले अभ्यर्थियों की याचिका को खारिज करने के लिए काउंटर एफिडेविट दिया था, जिसे MPPSC ने बुधवार को वापस ले लिया है।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस और भाजपा के वकील साथ में बैठने को तैयार हैं, लेकिन सरकार कहती कुछ है और करती कुछ और है। वह कांग्रेस के बनाए घर में नारियल फोड़कर श्रेय लेना चाहती है। किसी के हित की बात हो तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। जल्द से जल्द आरक्षण का रास्ता साफ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्री जी ने कई पेचिदगियां बताईं। उसे लेकर हमारे नेताओं ने सुझाव दिए। मामला विधानसभा में लाकर लोकसभा में प्रस्ताव भेजा जाए।

कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने बैठक के बाद कहा- 27 प्रतिशत आरक्षण सालों से पेंडिंग था। 2019 में हम सरकार में आए और उसे लागू किया। 2003 से 2025 के बीच भाजपा के 4 मुख्यमंत्री बने। किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि नीयत में खोट थी। बैठक में फैसला हुआ कि पिछड़ों का हक 27 प्रतिशत आरक्षण उन्हें दिलाएं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि नीयत ठीक है तो पिछड़ों को उनके हक का आरक्षण दिलाने की जिम्मेदारी आपकी है।

पटवारी बोले- गणेश चतुर्थी पर सरकार को आई सद्बुद्धि कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की यह मांग यह कि इन सालों में आरक्षण का लाभ न मिलने से करीब 1 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इसके लिए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा, सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता तब पड़ती है जब विवाद हो, आपस में समन्वय ना हो। कांग्रेस तो पहले से ही तैयार है। कांग्रेस ही अध्यादेश और कानून लेकर आई थी। छह साल पहले कमलनाथ जी की सरकार में आदेश हुआ था, अध्यादेश आया था। गणेश चतुर्थी पर सरकार और डॉ. मोहन यादव को सद्बुद्धि आई है और पुराने घर में नारियल फोड़कर 27 प्रतिशत आरक्षण का गृह प्रवेश कर रहे हैं।

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज यादव ने कहा- पिछड़े वर्ग को आबादी के हिसाब से 52 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए और सरकार 14 प्रतिशत दे रही है। 13 प्रतिशत होल्ड आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू करें। जिला और हाईकोर्ट में सरकारी वकीलों की नियुक्ति में पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए। जिलेवार रोस्टर लागू हो। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि डंके की चोट पर देंगे, तो देते क्यों नहीं?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा- ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर सभी ने विधानसभा में भी अपना बात रखी थी और समर्थन दिया था। इसी पर चर्चा के लिए आज बैठे थे। सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग प्रकरण चल रहे हैं। जिनमें कोर्ट 22 सितंबर से डे-टू-डे सुनवाई करेगा। हमने सभी के एक फोरम पर आने और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका में शामिल होकर उसे क्रियान्वित करने के समुचित प्रयास करने का संकल्प पारित किया है। यह भी तय किया है कि इस मामले से जुड़े सभी वकील 10 सितंबर से पहले सामूहिक रूप से बैठकर बात कर लें।