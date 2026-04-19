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अलीराजपुर में दर्दनाक हादसा, बाइक की टक्कर में 4 युवकों की मौत

Apr 19, 2026 01:10 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, अलीराजपुर
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मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के ग्राम बोरी में शनिवार देर रात एक भीषण हादसे में तीन युवकों की जान चली गई। शादी समारोह से लौट रहे चार युवकों की बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई।

अलीराजपुर में दर्दनाक हादसा, बाइक की टक्कर में 4 युवकों की मौत

मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के ग्राम बोरी में शनिवार देर रात एक भीषण हादसे में तीन युवकों की जान चली गई। शादी समारोह से लौट रहे चार युवकों की बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में तीन युवकों की मौके पर मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि सभी युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे और अपने घर से मात्र लगभग 100 मीटर दूर थे, तभी यह दर्दनाक हादसा हो गया।घटना बोरी-उदयगढ़ रोड पर कस्बे से लगभग आधा किलोमीटर आगे हुई है, हादसे के बाद मृतकों के शव बोरी स्वास्थ्य केंद्र लाए गए हैं, क्षेत्र में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

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मृतकों के नाम

अनिल पिता अभय सिंह उम्र 14 वर्ष निवासी देवधा (थाना बाग)रोशन पिता रमेश उम्र 17 वर्ष निवासी बड़ी बीड़ (थाना बोरी)सावन पिता धनराज, उम्र 14 वर्ष निवासी रतनपुरा (थाना बोरी) पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और अज्ञात वाहन की तलाश जारी है।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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