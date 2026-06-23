मोहन यादव के बचाव में खड़े हो गए अखिलेश यादव, कहा- 3 CM को हटाने के लिए साजिश
उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बचाव किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि मोहन यादव समेत तीन सीएम को हटाने के लिए साजिश की जा रही है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर खड़े हुए जमीन विवाद के बीच उनका बचाव विपक्षी खेमे से किया गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मोहन यादव के समर्थन में बयान देते हुए कहा कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। अखिलेश ने एक तरफ जहां मोहन यादव का बचाव किया तो उनकी भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि तीन मुख्यमंत्रियों को हटाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने जमीन को लेकर लगे आरोपों पर कहा कि वह पहले रियल स्टेट का काम करते थे।
एक अंग्रेजी अखबार ने मंगलवार को दावा किया कि मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उज्जैन में उनके परिजनों ने कई प्लॉट खरीदे जिनके आसपास बाद में विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। अखबार की रिपोर्ट का हवाला देकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी मोहन यादव पर पद के दुरुपयोग के आरोप लगाए। इस बीच, मोहन यादव का बचाव एक ऐसे खेमे आया जिसकी उम्मीद संभवत: खुद मुख्यमंत्री को नहीं होगी। अखिलेश यादव ने लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत में मोहन यादव का खुलकर बचाव किया। वह सिर्फ भाजपा पर तंज कसते रहे।
'पहले रियल स्टेट का काम करते थे मोहन यादव'- अखिलेश
अखिलेश यादव ने कहा, ‘मोहन यादव को बदनाम करने के लिए भाजपा ने साजिश की है। अगर मोहन यादव पर ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है। ये कोई नई बात नहीं है। वे पहले रियल स्टेट का काम करते थे। क्या भाजपा ये नहीं जानती? ये आरोप इसलिए लग रहा है कि भाजपा रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वे मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं इसलिए आरोप लगवा रहे हैं।’
'योगी के पहले राजस्थान-एमपी में सीएम हटाने की साजिश'- अखिलेश
अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को मध्य-प्रदेश, राजस्थान के मुख्यमंत्री को हटाना है। उन्होंने अपने तीर का रुख यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर मोड़ते हुए कहा, 'इन दो को इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। ये हटाने की साजिश चल रही है...उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि इस बार साइकिल इतनी तेज चलेगी कि अपने आप मुख्यमंत्री हट जाएंगे।'
‘बीते 2 साल में 137 भूखंड खरीदने का दावा’- जीतू पटवारी
एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है- "मुख्यमंत्री बनने के बाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने बड़ी मात्रा में भूमि खरीदी है।" अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया- "दिसंबर 2023 से पिछले दो वर्षों के दौरान मुख्यमंत्री यादव के परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनियों ने उज्जैन में कम से कम 137 भूखंड खरीदे, जिनका कुल क्षेत्रफल 168 एकड़ है।"
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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