अजित पवार का निजी विमान उड़ाने वाली पायलट ग्वालियर की, हादसे से पहले किसे भेजा मैसेज?

डिप्टी सीएम अजित पवार की प्लेन क्रैश में हुई मौत के बाद से पूरा महाराष्ट्र गमगीन है। सुबह 8:46 बजे हुए इस हादसे ने सबको सकते में डाल दिया है। ऐसा दुख जिसे महाराष्ट्र के लोग कभी नहीं भुला पाएंगे। इस दुखद हादसे में अजित पवार का चार्टर्ड प्लेन उड़ाने वाली शांभवी पाठक का भी निधन हो गया है। शायद ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शांभवी पाठक मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली थीं। हादसे से पहले शांभवी ने अपनी दादी को मैसेज भी किया था।

हादसे के बाद पता चला कि अजित दादा पवार के प्लेन की पायलट शांभवी ने आज सुबह मुंबई से 6:36 पर मैसेज भेजा और उसमें लिखा था गुड मॉर्निंग दद्दा...इसके बाद शांभवी सीधा अपनी फ्लाइट पर पहुंच गई और 8:00 बजे प्लेन क्रैश हो गया। शांभवी पाठक ग्वालियर की रहने वाली थी उनका जन्म ग्वालियर में ही हुआ और उनका बचपन भी वहीं बीता। ग्वालियर में फिलहाल शांभवी की दादी मीरा पाठक रहती हैं। पायलट शांभवी के घर पर उनकी कुछ बचपन की तस्वीरें हैं और फाइटर प्लेन से उन्हें बेहद लगाव था क्योंकि उनके पिता भी इंडियन एयर फोर्स में रहे है।

ग्वालियर के बसंत विहार में शांभवी पाठक की दादी मीरा पाठक अकेली रहती हैं। शांभवी पाठक के माता-पिता दिल्ली में रहते हैं। शांभवी पाठक की दादी मीरा पाठक ने बताया कि वह ग्वालियर के कमलाराजा अस्पताल में जन्मी और यही एयर फोर्स स्कूल में पढ़ाई लिखाई हुई और उसके बाद वह दिल्ली चली गई। अगस्त के महीने में शांभवी पाठक ग्वालियर आई थी उसे दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी घर पर आए थे। शांभवी पाठक के बारे में दादी ने बताया कि वह बेहद हंसमुख थी और हमेशा मुझसे बात करती रहती थी।

शांभवी पाठक के निधन की सूचना मिलते ही उनके पड़ोसी भी उनकी दादी के पास पहुंच गए। पड़ोसी महिलाओं ने बताया कि बहुत चंचल स्वभाव की थी और वह जब ग्वालियर आई थी तो उनसे मिलना जुलना होता था और खूब बातें करती थी। आज उसकी निधन की सूचना मिलने से गम का माहौल है। बता दें कि अजित पवार के पार्थिव शरीर के साथ बाकी शव भी अस्पताल में रखे गए हैं। कल यानी 29 जनवरी को अजित पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा।