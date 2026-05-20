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अमचूर की वजह से जाना पड़ा जेल, अब मिलेंगे 10 लाख रुपए; भोपाल का हैरान करने वाला मामला

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
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मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि संसाधनों की कमी के कारण एक निर्दोष व्यक्ति को 57 दिन जेल में रहना पड़ा, जो उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।

अमचूर की वजह से जाना पड़ा जेल, अब मिलेंगे 10 लाख रुपए; भोपाल का हैरान करने वाला मामला

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां पर एक युवक को अपने साथ अमचूर और गरम मसाला रखकर हवाई यात्रा करने की कोशिश करने की इतनी बड़ी कीमत चुकाना पड़ी कि उसने इस बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल जब यह युवक दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ने भोपाल एयरपोर्ट पहुंचा तो सुरक्षा जांच के दौरान उसे रोक लिया गया और उसके बैग में रखे अमचूर पाउडर को एयरपोर्ट पर लगी विस्फोटक का पता लगाने वाली मशीन (एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर) ने हेरोइन और अन्य ड्रग्स बताकर अलार्म दे दिया। इसके बाद उस युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

हालांकि 57 दिन बाद जब उसके पास से बरामद सामान की फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने युवक को 10 लाख रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया है। यह घटना करीब 16 साल पुरानी है, और ग्वालियर के रहने वाले इंजीनियर अजय सिंह के साथ मई साल 2010 में हुई थी, जब वे किसी काम से राजधानी भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे।

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भोपाल की लैब ने जांच की सुविधा नहीं होने की बात कही

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला 7 मई 2010 को भोपाल एयरपोर्ट पर सामने आया था, जब जांच के दौरान ग्वालियर के रहने वाले अजय सिंह को CISF ने रोकते हुए गांधीनगर थाना पुलिस को सूचना देते हुए उन्हें गिरफ्तार करवा दिया था। इसके बाद 10 मई 2010 को बैग से मिले सामान के सैंपल को जांच के लिए रीजनल फॉरेंसिक लैब भेजा गया। 9 दिन बाद भोपाल की लैब ने यह कहते हुए सैंपल लौटा दिए कि यहां पर MDEA टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मामले की सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक खोत ने राज्य की फॉरेंसिक जांच व्यवस्था पर सख्त टिप्पणी की और कहा कि यदि राज्य की प्रयोगशालाओं के पास जांच के जरूरी उपकरण ही नहीं हैं तो बड़े ढांचे और विशेषज्ञ अधिकारियों की तैनाती का औचित्य क्या है।

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जेल में रहने के बदले मिलेगा 10 लाख का मुआवजा

भोपाल की लैब में जांच नहीं होने की बात पता चलने के बाद उन सैंपल्स को हैदराबाद की केंद्रीय लैब भेजा गया। जहां से 30 जून को रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में सैंपल्स के मादक पदार्थ नहीं होने की पुष्टि हुई। हैदराबाद से रिपोर्ट आने के बाद 2 जुलाई 2010 को अजय सिंह को रिहा कर दिया गया। इसके बाद 10 दिसंबर 2010 को विशेष अदालत ने केस बंद करने की अनुमति दी। वहीं जब पीड़ित ने अपने साथ हुई नाइंसाफी को लेकर हाई कोर्ट में केस लगाया तो अब उच्च न्यायालय ने अजय सिंह को 10 लाख रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया है।

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कोर्ट ने दिए बुनियादी ढांचा सुधारने के निर्देश

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि संसाधनों की कमी के कारण एक निर्दोष व्यक्ति को 57 दिन जेल में रहना पड़ा, जो उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को भी एक महीने के भीतर प्रदेश की सभी रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज का निरीक्षण कर जरूरी उपकरण और स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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