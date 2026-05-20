अमचूर की वजह से जाना पड़ा जेल, अब मिलेंगे 10 लाख रुपए; भोपाल का हैरान करने वाला मामला
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि संसाधनों की कमी के कारण एक निर्दोष व्यक्ति को 57 दिन जेल में रहना पड़ा, जो उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां पर एक युवक को अपने साथ अमचूर और गरम मसाला रखकर हवाई यात्रा करने की कोशिश करने की इतनी बड़ी कीमत चुकाना पड़ी कि उसने इस बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल जब यह युवक दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ने भोपाल एयरपोर्ट पहुंचा तो सुरक्षा जांच के दौरान उसे रोक लिया गया और उसके बैग में रखे अमचूर पाउडर को एयरपोर्ट पर लगी विस्फोटक का पता लगाने वाली मशीन (एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर) ने हेरोइन और अन्य ड्रग्स बताकर अलार्म दे दिया। इसके बाद उस युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
हालांकि 57 दिन बाद जब उसके पास से बरामद सामान की फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने युवक को 10 लाख रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया है। यह घटना करीब 16 साल पुरानी है, और ग्वालियर के रहने वाले इंजीनियर अजय सिंह के साथ मई साल 2010 में हुई थी, जब वे किसी काम से राजधानी भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे।
भोपाल की लैब ने जांच की सुविधा नहीं होने की बात कही
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला 7 मई 2010 को भोपाल एयरपोर्ट पर सामने आया था, जब जांच के दौरान ग्वालियर के रहने वाले अजय सिंह को CISF ने रोकते हुए गांधीनगर थाना पुलिस को सूचना देते हुए उन्हें गिरफ्तार करवा दिया था। इसके बाद 10 मई 2010 को बैग से मिले सामान के सैंपल को जांच के लिए रीजनल फॉरेंसिक लैब भेजा गया। 9 दिन बाद भोपाल की लैब ने यह कहते हुए सैंपल लौटा दिए कि यहां पर MDEA टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मामले की सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक खोत ने राज्य की फॉरेंसिक जांच व्यवस्था पर सख्त टिप्पणी की और कहा कि यदि राज्य की प्रयोगशालाओं के पास जांच के जरूरी उपकरण ही नहीं हैं तो बड़े ढांचे और विशेषज्ञ अधिकारियों की तैनाती का औचित्य क्या है।
जेल में रहने के बदले मिलेगा 10 लाख का मुआवजा
भोपाल की लैब में जांच नहीं होने की बात पता चलने के बाद उन सैंपल्स को हैदराबाद की केंद्रीय लैब भेजा गया। जहां से 30 जून को रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में सैंपल्स के मादक पदार्थ नहीं होने की पुष्टि हुई। हैदराबाद से रिपोर्ट आने के बाद 2 जुलाई 2010 को अजय सिंह को रिहा कर दिया गया। इसके बाद 10 दिसंबर 2010 को विशेष अदालत ने केस बंद करने की अनुमति दी। वहीं जब पीड़ित ने अपने साथ हुई नाइंसाफी को लेकर हाई कोर्ट में केस लगाया तो अब उच्च न्यायालय ने अजय सिंह को 10 लाख रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने दिए बुनियादी ढांचा सुधारने के निर्देश
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि संसाधनों की कमी के कारण एक निर्दोष व्यक्ति को 57 दिन जेल में रहना पड़ा, जो उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को भी एक महीने के भीतर प्रदेश की सभी रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज का निरीक्षण कर जरूरी उपकरण और स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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