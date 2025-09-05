air india flight emergency landing in indore with 161 passengers एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान की इंदौर में इमरजेंसी लैंडिंग, 161 यात्री थे सवार और बंद हो गया इंजन, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़air india flight emergency landing in indore with 161 passengers

एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान की इंदौर में इमरजेंसी लैंडिंग, 161 यात्री थे सवार और बंद हो गया इंजन

इंदौर में शुक्रवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान की इमर्जेंसी लेडिंग कराई गई। दिल्ली पहुंचे विमान का हवा में ही एक इंजन बंद हो गया था जिसके बाद विमान को आपात स्थिति में उतारा गया। विमान में 161 लोग सवार थे।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, इंदौरFri, 5 Sep 2025 12:26 PM
share Share
Follow Us on
एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान की इंदौर में इमरजेंसी लैंडिंग, 161 यात्री थे सवार और बंद हो गया इंजन

इंदौर में शुक्रवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान की इमर्जेंसी लेडिंग कराई गई। दिल्ली पहुंचे विमान का हवा में ही एक इंजन बंद हो गया था जिसके बाद विमान को आपात स्थिति में उतारा गया। विमान में 161 लोग सवार थे।

एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान (AXB 1028) को लेकर इंदौर एयरपोर्ट पर उस समय हड़कंप मच गया जब पायलट ने एटीसी को विमान का एक इंजन बंद हो जाने की जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस और सीआईएसएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया। गनीमत रही कि विमान को एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया गया।

एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक सुबह दिल्ली से इंदौर आई एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान के इंजन में तकनीकी खराबी के चलते इंदौर एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी।

एटीसी कंट्रोल से सूचना मिलते ही एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस की टीमें तैनात कर दी गई थी। विमान को सुबह 09.54 बजे सुरक्षित उतरा गया। यात्रियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। विमान फिलहाल रनवे-02 पर खड़ा है और तकनीकी टीम खराबी की जांच कर रही है।

इसी साल जून में एयर इंडिया का एक विमान अहमदाबाद में क्रैश हो गया था जिसमें एकमात्र यात्री को छोड़कर सभी मारे गए। लंदन के लिए उड़े विमान के दोनों इंजन टेक ऑफ के तुरंत बाद बंद हो गए थे। विमान एक मेडिकल कॉलेज कैंपस में जा गिरा था। घटना स्थल पर मौजूद कई लोग भी इसकी चपेट में आकर मारे गए थे।

रिपोर्ट- हेमंत

Air India Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|