एयरफोर्स में ज्वाइनिंग से एक दिन पहले युवक का मर्डर, आखिर जीजा ने साले को क्यों मरवा डाला?
MP Crime: मध्य प्रदेश के बैतूल में भारतीय वायुसेना में चयनित युवक मोहित गलफट की ज्वाइनिंग से एक दिन पहले हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक, ससुर की कृषि भूमि पर कब्जा करने की साजिश के तहत मृतक के जीजा ने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
MP Crime: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में भारतीय वायुसेना (Air Force) में चयनित 22 वर्षीय युवक मोहित गलफट की हत्या के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। मोहित 26 जुलाई को ट्रेनिंग के लिए रवाना होने वाला था, लेकिन उससे एक दिन पहले उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक, इस साजिश का मास्टरमाइंड उसका जीजा ही निकला। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जीजा ने साले की हत्या की योजना बना डाली? आइए जानते हैं पूरा मामला।
26 जुलाई को करनी थी ज्वाइनिंग, 25 जुलाई को हो गया गायब
पुलिस के मुताबिक, आठनेर थाना क्षेत्र के ग्राम पुसली निवासी मोहित गलफट 25 जुलाई की रात घर नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। अगले दिन खेत के पास उसके जूते और मोबाइल संदिग्ध हालत में मिले। पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से आसपास के कुओं की तलाशी ली, जहां एक कुएं से मोहित का शव बरामद हुआ। उसके गले में एल्यूमीनियम का तार लिपटा हुआ था। पोस्टमार्टम में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई।
आखिर जीजा ने क्यों रची साजिश?
पुलिस जांच में सामने आया कि मोहित की बहन ने राजा मस्की से प्रेम विवाह किया था। आरोप है कि राजा मस्की की नजर अपने ससुर की करीब सात से आठ एकड़ कृषि भूमि पर थी। उसे लगता था कि अगर मोहित रास्ते से हट जाएगा तो भविष्य में उसकी पत्नी के जरिए जमीन पर कब्जा करना आसान हो जाएगा।
पुरानी रंजिश ने भी बढ़ाई साजिश
जांच में यह भी सामने आया कि सह-आरोपी संजय उर्फ पिंटिया गलफट और आकाश गलफट के परिवार का मोहित के परिवार से खेत, सिंचाई, पाइपलाइन और कुएं के पानी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुलिस के अनुसार, इसी पुरानी रंजिश ने हत्या की साजिश को और मजबूत किया।
नौकरी पर जाने से पहले इसलिए मारा
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों को पता था कि मोहित का भारतीय वायुसेना में चयन हो चुका है और वह 26 जुलाई को ट्रेनिंग के लिए रवाना होने वाला है। उन्हें आशंका थी कि नौकरी पर चले जाने के बाद जमीन से जुड़ी उनकी योजना पूरी करना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से उन्होंने ज्वाइनिंग से पहले ही हत्या करने का फैसला किया।
मंदिर जाने के बहाने खेत तक ले गए
पुलिस के अनुसार, 25 जुलाई की रात मोहित गांव के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए सोनपापड़ी खरीदकर लौट रहा था। तभी संजय और आकाश उसे दूसरे मंदिर चलने का बहाना बनाकर खेत स्थित झोपड़ी तक ले गए। वहां पहले से मौजूद राजा मस्की के साथ मिलकर तीनों ने एल्यूमीनियम के तार से उसका गला घोंट दिया।
शव कुएं में फेंका, लेकिन मोबाइल ने खोल दिया राज
हत्या के बाद आरोपियों ने शव को बोरी में भरकर खेत के कुएं में फेंक दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसके जूते दूसरी जगह फेंक दिए गए, लेकिन जल्दबाजी में मृतक का मोबाइल आरोपियों की झोपड़ी में ही छूट गया। यही मोबाइल और अन्य वैज्ञानिक व तकनीकी साक्ष्य पुलिस के लिए पूरे मामले का खुलासा करने में अहम साबित हुए।
तीन आरोपी गिरफ्तार
बैतूल पुलिस ने मृतक के जीजा राजा मस्की, संजय उर्फ पिंटिया गलफट और आकाश गलफट को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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