Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एयरफोर्स में ज्वाइनिंग से एक दिन पहले युवक का मर्डर, आखिर जीजा ने साले को क्यों मरवा डाला?

By Ratan Gupta
वार्ता
Follow us on Google News
share

MP Crime: मध्य प्रदेश के बैतूल में भारतीय वायुसेना में चयनित युवक मोहित गलफट की ज्वाइनिंग से एक दिन पहले हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक, ससुर की कृषि भूमि पर कब्जा करने की साजिश के तहत मृतक के जीजा ने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं।

एयरफोर्स में ज्वाइनिंग से एक दिन पहले युवक का मर्डर, आखिर जीजा ने साले को क्यों मरवा डाला?
एयरफोर्स में ज्वाइनिंग से एक दिन पहले युवक का मर्डर, तीन गिरफ्तार

MP Crime: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में भारतीय वायुसेना (Air Force) में चयनित 22 वर्षीय युवक मोहित गलफट की हत्या के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। मोहित 26 जुलाई को ट्रेनिंग के लिए रवाना होने वाला था, लेकिन उससे एक दिन पहले उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक, इस साजिश का मास्टरमाइंड उसका जीजा ही निकला। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जीजा ने साले की हत्या की योजना बना डाली? आइए जानते हैं पूरा मामला।

26 जुलाई को करनी थी ज्वाइनिंग, 25 जुलाई को हो गया गायब

पुलिस के मुताबिक, आठनेर थाना क्षेत्र के ग्राम पुसली निवासी मोहित गलफट 25 जुलाई की रात घर नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। अगले दिन खेत के पास उसके जूते और मोबाइल संदिग्ध हालत में मिले। पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से आसपास के कुओं की तलाशी ली, जहां एक कुएं से मोहित का शव बरामद हुआ। उसके गले में एल्यूमीनियम का तार लिपटा हुआ था। पोस्टमार्टम में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई।

ये भी पढ़ें:15 साल की लड़की का आधार बदलकर बना दिया 21 साल का, फिर 3 लाख में कराई शादी

आखिर जीजा ने क्यों रची साजिश?

पुलिस जांच में सामने आया कि मोहित की बहन ने राजा मस्की से प्रेम विवाह किया था। आरोप है कि राजा मस्की की नजर अपने ससुर की करीब सात से आठ एकड़ कृषि भूमि पर थी। उसे लगता था कि अगर मोहित रास्ते से हट जाएगा तो भविष्य में उसकी पत्नी के जरिए जमीन पर कब्जा करना आसान हो जाएगा।

पुरानी रंजिश ने भी बढ़ाई साजिश

जांच में यह भी सामने आया कि सह-आरोपी संजय उर्फ पिंटिया गलफट और आकाश गलफट के परिवार का मोहित के परिवार से खेत, सिंचाई, पाइपलाइन और कुएं के पानी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुलिस के अनुसार, इसी पुरानी रंजिश ने हत्या की साजिश को और मजबूत किया।

ये भी पढ़ें:'जुकरबर्ग माफी मांगें, नहीं तो…' पीएम का वीडियो हटाने पर क्या बोले निशिकांत दुबे

नौकरी पर जाने से पहले इसलिए मारा

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों को पता था कि मोहित का भारतीय वायुसेना में चयन हो चुका है और वह 26 जुलाई को ट्रेनिंग के लिए रवाना होने वाला है। उन्हें आशंका थी कि नौकरी पर चले जाने के बाद जमीन से जुड़ी उनकी योजना पूरी करना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से उन्होंने ज्वाइनिंग से पहले ही हत्या करने का फैसला किया।

मंदिर जाने के बहाने खेत तक ले गए

पुलिस के अनुसार, 25 जुलाई की रात मोहित गांव के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए सोनपापड़ी खरीदकर लौट रहा था। तभी संजय और आकाश उसे दूसरे मंदिर चलने का बहाना बनाकर खेत स्थित झोपड़ी तक ले गए। वहां पहले से मौजूद राजा मस्की के साथ मिलकर तीनों ने एल्यूमीनियम के तार से उसका गला घोंट दिया।

ये भी पढ़ें:BJP दतिया उपचुनाव हार गई, लेकिन अमित मालवीय बोले- कांग्रेस का प्रचंड जनादेश नहीं

शव कुएं में फेंका, लेकिन मोबाइल ने खोल दिया राज

हत्या के बाद आरोपियों ने शव को बोरी में भरकर खेत के कुएं में फेंक दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसके जूते दूसरी जगह फेंक दिए गए, लेकिन जल्दबाजी में मृतक का मोबाइल आरोपियों की झोपड़ी में ही छूट गया। यही मोबाइल और अन्य वैज्ञानिक व तकनीकी साक्ष्य पुलिस के लिए पूरे मामले का खुलासा करने में अहम साबित हुए।

तीन आरोपी गिरफ्तार

बैतूल पुलिस ने मृतक के जीजा राजा मस्की, संजय उर्फ पिंटिया गलफट और आकाश गलफट को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh Crime News Murder
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।