MP: ईद-नवरात्र के बीच छिड़ा 'बायकॉट युद्ध': मुस्लिम नेता की अपील के बाद हिंदू संगठन का पलटवार
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस बार ईद से पहले एक मुस्लिम संगठन से जुड़े एआईएमआईएम के नेता ने मुसलमानों से ईद के सामान की खरीदारी मुस्लिम दुकानदारों और विक्रेताओं से ही करने की अपील की है। इस अपील के बाद प्रदेश में एक नया विवाद छिड़ गया है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस बार ईद से पहले एक मुस्लिम संगठन से जुड़े नेता ने सभी मुसलमानों से ईद के सामान की खरीदारी मुस्लिम दुकानदारों और विक्रेताओं से ही करने की अपील की है। इस अपील के बाद प्रदेश में एक नया विवाद छिड़ गया है। हिंदू संगठन ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे मुस्लिम समाज की नीयत सामने आई गई है।
मुस्लिम संगठन 'अहले सुन्नत समिति' के महासचिव और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता पीरजादा तौकीर निजामी ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आज मुसलमानों की स्थिति ठीक नहीं है। उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। पीटीआई वीडियो से बात करते हुए उन्होंने कहा, “इसलिए, मैंने लोगों से अपील की है कि वे रमजान और ईद की खरीदारी केवल मुस्लिम समुदाय के भीतर ही करें।”
मुसलमानों की आर्थिक-सामाजिक हालत सुधारने की दी दुहाई
निजामी ने कहा कि अपने ही समुदाय के व्यापार को बढ़ावा देने से मुसलमानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने इस आह्वान से साम्प्रदायिक माहौल बिगड़ने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर कहा कि जब सड़क पर नमाज पढ़ने वाले को ईरान भेजने की बात होती है, कुंभ के समय दूसरे धर्म के लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी जाती है और मस्जिदों पर चढ़कर भगवा झंडा फहराया जाता है तो उस समय देश की गंगा-जमुनी तहजीब की बात क्यों नहीं होती है। निजामी ने कहा कि इसलिए उन्होंने समाज की माली हालात सुधारने के लिए मुसलमानों से अपने पैसे का सही इस्तेमाल करने की अपील की है।
हिन्दू उत्सव समिति ने भी हिन्दुओं से की बहिष्कार की अपील
वहीं, राजधानी भोपाल स्थित हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने निजामी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे मुस्लिम समाज की नीयत सामने आई है।उन्होंने कहा, "मैं सनातनियों से अपील करता हूं कि वे गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्र के दौरान खरीदारी मुस्लिम दुकानों से न करें और बहिष्कार करें।"
बता दें कि, यह विवाद ऐसे समय में सामने आया, जब देशभर में गुरुवार को चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई, जबकि ईद शनिवार को मनाए जाने की तैयारियां जारी हैं।