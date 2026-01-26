AIIMS भोपाल में महिला कर्मचारी से लिफ्ट के अंदर चेन स्नैचिंग, सामने आया CCTV वीडियो

संक्षेप: देश की हाई-सिक्योरिटी मानी जाने वाली अस्पतालों में से एक भोपाल में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। रविवार शाम गायनेकोलॉजी विभाग में पदस्थ एक महिला अटेंडेंट के साथ लिफ्ट के अंदर चेन छीनने की घटना हुई।

देश की हाई-सिक्योरिटी मानी जाने वाली अस्पतालों में से एक भोपाल में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। रविवार शाम गायनेकोलॉजी विभाग में पदस्थ एक महिला अटेंडेंट के साथ लिफ्ट के अंदर चेन छीनने की घटना हुई। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सोमवार को सामने आई है, जिसके बाद एम्स की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।

महिला कर्मचारी के साथ यह घटना ब्लड बैंक के पीछे स्थित लिफ्ट की है। पीड़िता वर्षा सोनी ड्यूटी के दौरान लिफ्ट में अकेली थीं। इसी दौरान मास्क और टोपी पहने एक युवक लिफ्ट में घुसा। आरोपी ने बातचीत का नाटक करते हुए ऑप्थल्मोलॉजी विभाग के फ्लोर के बारे में पूछा। जैसे ही लिफ्ट तीसरे फ्लोर पर पहुंची, युवक पहले बाहर निकला और फिर अचानक वापस आकर महिला का गला पकड़ लिया। आरोपी ने सोने का मंगलसूत्र और मोतियों का हार छीनने की कोशिश की। महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे धक्का दिया और सीढ़ियों की ओर भाग गया। वह मंगलसूत्र लेकर फरार हो गया, जबकि मोतियों का हार टूटकर लिफ्ट में ही गिर गया।

गार्ड नहीं था मौजूद, दस मिनट तक रोती रही पीड़ित घटना के वक्त लिफ्ट एरिया में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था। वारदात के बाद पीड़ित महिला करीब दस मिनट तक वहीं रोती रही। बाद में राउंड पर पहुंचे एक गार्ड ने सीनियर अधिकारियों को मामले की सूचना दी। महिला ने बागसेवनिया थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, हालांकि खबर लिखे जाने तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी।

IPD गेट से भागा आरोपी बताया जा रहा है कि रविवार की छुट्टी और 26 जनवरी के चलते अस्पताल परिसर में भीड़ कम थी, जिसके चलते कई ब्लॉक और वार्डों में सुरक्षा घटा दी गई थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि वारदात के बाद आरोपी आईपीडी गेट से निकलकर फरार हो गया। सिक्योरिटी एजेंसी के अनुसार आरोपी ने मास्क और टोपी पहन रखी थी, जिससे पहचान में दिक्कत आ रही है।