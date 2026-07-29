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कृषिमंत्री शिवराज ने बढ़ाई MP सरकार की मुश्किलें, मूंग खरीद के मुद्दे पर सामने रखा बीते पांच साल का हिसाब

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली/भोपाल
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मध्य प्रदेश में किसानों के बढ़ते विरोध को देखते हुए राज्य के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने सरकार से ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन का लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध किया था। जिसके बाद शिवराज ने राज्य सरकार के सामने सभी तथ्य रख दिए।

कृषिमंत्री शिवराज ने बढ़ाई MP सरकार की मुश्किलें, मूंग खरीद के मुद्दे पर दिया राज्य सरकार को करारा जवाब
कृषिमंत्री शिवराज ने बढ़ाई MP सरकार की मुश्किलें, मूंग खरीद के मुद्दे पर दिया राज्य सरकार को करारा जवाब(Sansad TV via PTI Photo)(PTI03_18_2026_000240B)

मध्य प्रदेश में इन दिनों MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद का मुद्दा गरमाया हुआ है और इसी मांग को लेकर हजारों किसानों ने राजधानी भोपाल में डेरा डाल रखा है। प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने किसानों की मांग को देखते हुए मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा था। जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से प्रदेश से मूंग खरीदी की मात्रा 8.06 लाख मीट्रिक टन करने का अनुरोध किया गया था। वहीं उनके इस पत्र का जवाब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने आज बुधवार को दिया। इस पत्र के जरिए शिवराज ने गेंद एकबार फिर राज्य सरकार के पाले में डाल दी और बीते पांच सालों के मूंग खरीदी के आंकड़े बताते हुए कहा कि केंद्र लगातार राज्य से सबसे ज्यादा खरीदी करता आ रहा है।

अपने पत्र में शिवराज ने राज्य सरकार से कहा कि वह खरीदी की सीमा बढ़ाने की मांग करने से पहले प्रदेश में मूंग खरीदी को शुरू तो करे। उन्होंने राज्य सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में अभी तक केवल 60 हजार मीट्रिक टन मूंग ही खरीदी गई है, जबकि केंद्र ने मध्य प्रदेश को सर्वाधिक 4,54,580 मीट्रिक टन लेने की स्वीकृति दी है। ऐसे में किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए शिवराज ने राज्य सरकार से जल्द से जल्द मूंग खरीदी सुनिश्चित करने को कहा।

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शिवराज बोले- राज्य से होगी सबसे ज्यादा खरीदी

प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज ने अपने पत्र में बताया कि मूंग खरीद की मात्रा में वृद्धि करने से संबंधी मध्य प्रदेश राज्य के कृषि मंत्री श्री ऐदल सिंह कंसाना का पत्र दिनांक 28.07.2026 को मुझे प्राप्त हुआ। आगे शिवराज ने कहा कि 'इस बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि ग्रीष्मकालीन मौसम 2025-26 के लिए मध्य प्रदेश से कुल 4,54,580 (4 लाख 54 हजार 580) मीट्रिक टन मूंग खरीदी की स्वीकृति मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत दी गई है, जबकि देशभर से कुल 5,23,243 मीट्रिक टन मूंग को खरीदा जाना है, इसमें से 87 प्रतिशत की खरीदी सिर्फ MP से होगी, जो कि देश में सर्वाधिक है।

शिवराज ने बताया किस राज्य से होगी कितनी खरीदी

अपने पत्र में शिवराज ने बताया कि इस वर्ष भी राज्यों को पीएम-आशा योजना के अतंर्गत देश भर से केंद्र सरकार द्वारा कुल 5,23,243 मीट्रिक टन मूंग की खरीदी की जानी है, जिसमें उत्तर प्रदेश से 48,298 मीट्रिक टन, हरियाणा से 2,115 मीट्रिक टन, गुजरात से 18,250 मीट्रिक टन एवं मध्य प्रदेश से सर्वाधिक 4.54.580 मीट्रिक टन मूंग खरीदी की स्वीकृति प्रदान की गई है।

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'नियमों के तहत राज्यों से 25 प्रतिशत खरीदी की ही मंजूरी'

केंद्रीय कृषिमंत्री ने आगे बताया कि ‘आपके संज्ञान में यह विषय अवश्य होगा कि केंद्र सरकार राज्यों से पीएम-आशा योजना के अंतर्गत ही मूंग खरीदी की स्वीकृति प्रदान करती है। जिसके नियमों में स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र सरकार इस योजना के तहत राज्यों से 25 प्रतिशत तक की खरीदी ही कर सकती है। अतिरिक्त खरीदी राज्यों को करनी होती है।’

आगे उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार पिछले कई सालों से मूंग खरीदी के मामले में मध्य प्रदेश का लगातार समर्थन करती आ रही है। उन्होंने लिखा, 'भारत सरकार ने पीएम-आशा (PM-AASHA) के ढांचे के अंतर्गत 'मूल्य समर्थन योजना' के तहत मध्य प्रदेश राज्य को लगातार अधिकतम स्वीकार्य समर्थन प्रदान किया है।'

शिवराज ने बताया बीते 5 साल की खरीदी का रिकॉर्ड

इसके बाद बीते 5 सालों के मूंग खरीदी के आंकड़ों को बताते हुए उन्होंने कहा, ‘विगत वर्षों की बात करें तो साल 2021-22 में 2,75,645 मीट्रिक टन, साल 2022-23 में 2,75,645 मीट्रिक टन, साल 2023-24 में 3,30,763 मीट्रिक टन, साल 2024-25 में 4,19,692 मीट्रिक टन तथा साल 2025-26 में 4,54,580 मीट्रिक टन मूंग खरीदी की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी गई।’ इसके बाद उन्होंने बताया कि 'शेष अतिरिक्त मात्रा का उपार्जन राज्य सरकार ने किया और किसानों की मूंग की खरीदी समय पर सुनिश्चित की गई।'

उन्होंने बताया कि 'केंद्र सरकार को आज दिनांक 29 जुलाई, 2026 तक के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राज्य में मूंग की खरीदी लगभग 60 हजार मीट्रिक टन है। अतः किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि मूंग की खरीदी शीघ्रता से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।'

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बीते 5 साल में केंद्र ने MP से इतनी मात्रा में मूंग खरीदी को स्वीकृति दी

साल 2021-22 में 2,75,645 मीट्रिक टन

साल 2022-23 में 2,75,645 मीट्रिक टन

साल 2023-24 में 3,30,763 मीट्रिक टन

साल 2024-25 में 4,19,692 मीट्रिक टन

साल 2025-26 में 4,54,580 मीट्रिक टन

कंसाना ने शिवराज को लिखा था पत्र

उधर प्रदेश में किसानों के बढ़ते विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए राज्य के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने मंगलवार को केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन का लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध किया था। उन्होंने पत्र में कहा था कि किसानों को बेहतर मूल्य मिले और किसान भविष्य में भी दलहन उत्पादन के प्रति इच्छुक रहे इसे सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का अधिकाधिक लाभ उन्हें दिया जाना आवश्यक है, जो केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त लक्ष्य सीमा से संभव नहीं हो सकेगा। उसी पत्र का जवाब देते हुए शिवराज ने उन्हें बताया कि देश में होने वाली कुल मूंग खरीदी का 87 प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश को दिया गया है, इसके साथ ही शिवराज ने कंसाना से पहले मूंग खरीदी शुरू करने को कहा।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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