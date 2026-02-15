Hindustan Hindi News
आगर मालवा: मछली पकड़ने को लेकर दो पक्षों में चले लाठी-डंडे, फायरिंग हुई; आधा दर्जन लहूलुहान

Feb 15, 2026 07:14 pm IST
मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर थाना क्षेत्र स्थित किटखेड़ी डेम पर रविवार को मछली पकड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान लाठी-डंडे चले और फायरिंग भी हुई, जिसमें छह लोग घायल हो गए। घायलों में से तीन को बंदूक के छर्रे लगे हैं। सभी घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल सुसनेर पहुंचाया गया।

बताया जा रहा है कि विवाद मछली पकड़ने को लेकर शुरू हुआ था और देखते ही देखते मारपीट और गोलीबारी में बदल गया। घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी रविंद्र बोयट और एसडीओपी देवनारायण यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

पुलिस ने मौके पर पहुंच स्थिति को नियंत्रण में लिया

आगर मालवा जिले के सुसनेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किटखेड़ी डेम में विवाद की जानकारी लगते ही एडिशनल एसपी रविंद्र बोयट एसडीओपी सुसनेर देवनारायण यादव सहित सुसनेर पुलिस मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया। पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया और संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

5 गंभीर घायल को जिला अस्पताल रेफर

घटना में आधा दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल हुए है, घायलों में शामिल 3 लोगों को गोली लगी है, सभी घायलों उपचार के लिए सिविल अस्पताल सुसनेर में भर्ती कराया गया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद 5 गंभीर घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, प्राथमिक उपचार के बाद मोहन सिंह (28) पिता कालू सिंह सौन्ध्या, शिव नारायण (22) पिता बद्रीलाल, गोपाल (22) पिता बद्री सिंह मैना और चेतन (21) पिता विक्रम को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अन्य घायलों का उपचार सुसनेर में चल रहा है।

पुलिस फिलहाल विवाद के मूल कारणों की विस्तृत जांच कर रही है। क्षेत्र में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

खबर लागतार अपडेट की जाएगी

रिपोर्ट: विजेंद्र यादव

