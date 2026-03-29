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अपनों को खोया, पर हिम्मत नहीं; भारत में जन्मी पहली मादा चीता ने पूरे किए 3 साल

Mar 29, 2026 04:11 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
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समय के साथ मुखी ने खुद को पूरी तरह जंगल के माहौल में ढाल लिया है। अब वह एक स्वस्थ वयस्क चीता है और शिकार करने में भी माहिर हो चुकी है। वन अधिकारियों के अनुसार, उसका व्यवहार इस बात का संकेत है कि कूनो का वातावरण चीतों के लिए अनुकूल साबित हो रहा है।

अपनों को खोया, पर हिम्मत नहीं; भारत में जन्मी पहली मादा चीता ने पूरे किए 3 साल

कूनो नेशनल पार्क की मादा चीता मुखी ने आज रविवार को अपने जीवन के तीन साल पूरे कर लिए। भारत में जन्मी पहली मादा चीता के रूप में मुखी अब चीता पुनर्स्थापन परियोजना की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर उभरी है। मुखी का जन्म मार्च 2023 में उस समय हुआ था, जब नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों को कूनो में बसाने की प्रक्रिया चल रही थी। उस दौरान नए माहौल, मौसम और स्वास्थ्य से जुड़ी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

जन्म के बाद मुखी की शुरुआत बेहद कठिन रही। उसकी मां ‘ज्वाला’ ने उसे छोड़ दिया था, जबकि उसके भाई-बहन तेज गर्मी के कारण जीवित नहीं रह पाए। ऐसे हालात में वन विभाग की टीम ने मुखी को बचाया और लगातार निगरानी में रखकर उसे पाला। यही कारण है कि आज उसे कूनो की सबसे मजबूत चीता माना जाता है।

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नवंबर 2025 में पांच स्वस्थ शावकों को जन्म

समय के साथ मुखी ने खुद को पूरी तरह जंगल के माहौल में ढाल लिया है। अब वह एक स्वस्थ वयस्क चीता है और शिकार करने में भी माहिर हो चुकी है। वन अधिकारियों के अनुसार, उसका व्यवहार इस बात का संकेत है कि कूनो का वातावरण चीतों के लिए अनुकूल साबित हो रहा है। मुखी ने 33 महीने की उम्र में नवंबर 2025 में पांच स्वस्थ शावकों को जन्म दिया। यह भारत में चीतों की दूसरी पीढ़ी की शुरुआत मानी जा रही है।

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कूनो का इकोसिस्टम चीतों के लिए अनुकूल

खास बात यह है कि मुखी अपने शावकों की देखभाल खुद कर रही है, जो जंगल में किसी भी प्रजाति के टिके रहने के लिए बेहद जरूरी है। प्रोजेक्ट चीता के डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा के अनुसार मुखी की कहानी पूरे प्रोजेक्ट के लिए मील का पत्थर है। कठिन परिस्थितियों में उसका जीवित रहना और अब मां बनना यह दिखाता है कि कूनो का इकोसिस्टम चीतों के लिए अनुकूल है।

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प्रोजेक्ट की बड़ी सफलता

वहीं डीएफओ आर थिरुकुरल ने कहा कि मुखी का व्यवहार, शिकार करने की क्षमता और अपने शावकों की देखभाल इस प्रोजेक्ट की बड़ी सफलता है। इससे साफ है कि चीतों ने यहां खुद को स्थापित करना शुरू कर दिया है। हालांकि मुखी का जन्मदिन औपचारिक रूप से नहीं मनाया गया।

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