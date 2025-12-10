युवती की इंस्टाग्राम आईडी देख MP का युवक करने लगा प्यार भरी बातें, फिर जब सामने आया उसका सच को दे दी अपनी जान
आरोपियों की इस प्रताड़ना से डरकर मोहित पाटीदार ने अगले दिन जान दे दी थी। जायसवाल ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के संबद्ध प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मध्यप्रदेश के नीमच जिले में एक युवती की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी के जरिए 18 वर्षीय युवक को जाल में फंसाकर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में पुलिस ने बुधवार को दो लोगों को गिरफ्तार किया। नीमच के पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए संवाददाताओं को बताया कि मनासा थाना क्षेत्र में आठ दिसंबर को मोहित पाटीदार (18) ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
जायसवाल ने बताया कि युवक को इस कदम के लिए उकसाने के आरोप में पंकज धनगर (28) और कैलाश रैगर (45) को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने इंस्टाग्राम पर एक युवती के नाम पर फर्जी आईडी बनाई और खुद को युवती के रूप में पेश करके मोहित पाटीदार को अपने जाल में फंसाकर उससे अंतरंग चैट की।
पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘इसके बाद दोनों आरोपी सात दिसंबर को पाटीदार के घर पहुंच गए और उसी अंतरंग चैट के नाम पर उसे धमकाते हुए उससे 10 लाख रुपए की मांग करने लगे। इनमें से एक आरोपी ने खुद को पुलिसकर्मी बताया था।’
उन्होंने कहा कि आरोपियों की इस प्रताड़ना से डरकर मोहित पाटीदार ने अगले दिन जान दे दी थी। जायसवाल ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के संबद्ध प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने बताया,'मुख्य आरोपी धनगर युवतियों के नाम पर फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाता था और इनके जरिए युवकों को जाल में फांसता था। इन युवकों से मिलकर उन्हें धमकाए जाने के दौरान धनगर अपने आप को पुलिस कर्मी बताता था, जबकि रैगर खुद को युवतियों के परिजन के तौर पर पेश करता था।'
उन्होंने बताया कि विस्तृत जांच करके पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों ने अब तक कुल कितने युवकों को जाल में फंसाया है।