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राममंदिर के बाद MP के प्रसिद्ध मंदिर में चढ़ावे की चांदी और नगदी चोरी? सरकार बोली- ऐसे लोग राक्षस

By Gaurav Kala
आगर मालवा, भाषा
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राममंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद एमपी में प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर में चढ़ावे की चांदी और नकदी और चोरी का आरोप है। सरकार ने कहा कि ऐसे लोग राक्षस हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

राममंदिर के बाद MP के प्रसिद्ध मंदिर में चढ़ावे की चांदी और नगदी चोरी? सरकार बोली- ऐसे लोग राक्षस

अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना के बाद मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां आगर मालवा में नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में चंदा चोरी का आरोप लगा है। मामले के अनुसार, एक गैर-सरकारी एजेंसी पर श्रद्धालुओं से एकत्र किया गया नगदी और आभूषण चोरी करने का आरोप है। सरकार ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि अवैध वसूली करने वाले ये लोग राक्षस हैं। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

बता दें कि मां बगलामुखी का यह प्राचीन मंदिर एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ है, जहां चुनाव के दौरान अनेक राजनीतिक हस्तियां पूजा-अर्चना और हवन के लिए पहुंचती हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया सहित कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियां समय-समय पर मां बगलामुखी मंदिर में पूजा-अर्चना करती रही हैं।

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सरकार बोली-ऐसे लोग राक्षस हैं

संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। धर्मेंद्र लोधी ने कहा, "अवैध वसूली करने वाले लोग राक्षस हैं।" मंदिर के बाहर फर्जी रसीदों के जरिए अवैध वसूली की जा रही थी। मंत्री ने कहा, "जांच से पता चलेगा कि चढ़ावे की चोरी कब से हो रही थी और कितनी रकम का गबन किया गया।" उन्होंने स्पष्ट कहा, "दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।" संस्कृति मंत्री ने बताया कि राज्य के सभी मंदिरों का हर तीन महीने में ऑडिट कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

सात दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश

एक अधिकारी ने बताया कि जिला कलेक्टर प्रीति यादव ने मामले की जांच के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की है और उसे सात दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। जांच समिति का नेतृत्व जिला पंचायत के सीईओ बी. एस. सोलंकी करेंगे। समिति के अन्य सदस्यों में जिला कोषालय अधिकारी मनीष सोलंकी और नलखेड़ा नगर परिषद की मुख्य नगर पालिका अधिकारी मिनी अग्रवाल शामिल हैं।

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मामला क्या है

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एक गैर-सरकारी एजेंसी मंदिर परिसर में सरकारी प्रबंधन समिति से अलग श्रद्धालुओं से नगदी तथा सोने-चांदी के आभूषणों के रूप में चढ़ावा एकत्र कर रही थी। समिति प्राप्त नगदीी, सोने और चांदी की मात्रा का सत्यापन करेगी। साथ ही, वह रसीद पुस्तिकाओं, बैंक खातों और अन्य अभिलेखों के आधार पर वित्तीय लेन-देन की जांच करेगी तथा यह भी पता लगाएगी कि इस मामले में किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की कोई भूमिका तो नहीं है।

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