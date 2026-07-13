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नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया तो बदले समीकरण! दतिया में जीत का मार्जिन भी बताने लगी कांग्रेस

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, दतिया
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Narottam Mishra: दतिया उपचुनाव में दिग्गज भाजपाई नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से कांग्रेस अति उत्साहित है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी तो जीत के मार्जिन की भी भविष्यवाणी कर दी है।

नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया तो बदले समीकरण! दतिया में जीत का मार्जिन भी बताने लगी कांग्रेस

मध्य प्रदेश में दतिया उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी आज नामांकन करेंगे। भाजपा ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर इस सीट पर आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। इससे मिश्रा के समर्थकों में गुस्सा है। खुद वो भी टिकट कटने से नाराज चल रहे थे। हालांकि बताया जा रहा है कि मैराथन बैठक के बाद नरोत्तम मिश्रा शांत हैं और पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार-प्रसार करने की बात कह रहे हैं। इस बीच कांग्रेस अति उत्साहित है। कहा कि दतिया में अब समीकरण बदल गए हैं। हालात उनके पक्ष में हैं। जीत का मार्जिन कितना होगा? इसकी भविष्यवाणी भी कर डाली।

दतिया उपचुनाव पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एएनआई से बातचीत में कहा, “यह मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलाव की शुरुआत है। जिस तरीके से भाजपा का भ्रष्टाचार उनका गुण बन गया है... मैं मानता हूं कि जनता इसको भुगत रही है। (नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से) जिस तरह से दतिया के लोगों को यहां की राजनीति बदलने का अवसर मिला है। जनता इसको भुनाएगी और भाजपा को कम से कम 25,000 वोटों के बड़े अंतर से हराएगी। भाजपा के दावे अपनी जगह हैं... लेकिन मैंने जो मार्जिन अंक बताए हैं...उसे याद रखिएगा।”

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कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा- अब हमारे पक्ष में हैं हालात

नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने को लेकर दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने कहा, "मुझे उम्मीदवार बनाने के लिए मैं पार्टी और उसके सभी नेताओं का आभारी हूं... नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने के बाद दतिया में समीकरण बदल गए हैं। हालात हमारे पक्ष में हो गए हैं। भाजपा के अंदर नाराजगी चरम पर है। सड़कों पर दिख रही यह नाराजगी इतनी गहरी हो गई है कि घाव अब भरे नहीं जा सकते।

भाजपा के कई लोग उन्हें हराने में लगेः दावा

घनश्याम सिंह ने आगे कहा कि उनके अपने ही कई लोग भाजपा को हराने के लिए काम करेंगे। लोगों को समझ आ गया है कि कुछ पार्टियां जैसे आजाद समाज सिर्फ़ वोट बांटने के लिए मैदान में उतरी हैं और उन्हें भाजपा का समर्थन हासिल है। असल में वे भाजपा की 'बी-टीम' हैं... यहां तक ​​कि उनके अपने वोट बैंक भी उनका साथ नहीं देंगे... कोई बड़ा खतरा नहीं है। यह त्रिकोणीय नहीं सीधा मुकाबला होगा।

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नाराजगी के बीच आशुतोष तिवारी का आज नामांकन

दतिया उपचुनाव में टिकट से वंचित किए गए राज्य के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का आक्रोश खत्म कर उन्हें साधने की कोशिशें की जा रही हैं। रविवार को मैराथन बैठकें हुईं। पार्टी नेताओं ने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने और भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी की जीत सुनिश्चित करने के लिए मैदान में डंट जाने का आह्वान किया है। तिवारी आज कलेक्टर कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव, मध्यप्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और नरोत्तम मिश्रा सहित कई वरिष्ठ नेता वहां मौजूद रहेंगे।

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