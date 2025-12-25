AI की वजह से नौकरी गई तो फिल्म देख MP के युवक ने चुन लिया गलत रास्ता, गर्लफ्रेंड संग गिरफ्तार

संक्षेप: डीसीपी ने बताया कि आरोपियों का कहना है कि उन्होंने चोरी के जेवरात बेचने की कोशिश की थी, लेकिन खरीदार उन्हें बच्चा समझकर इनकी सही कीमत नहीं दे रहे थे। जिसके बाद उन्होंने इन जेवरात को क्रिसमस की छुट्टियों के बाद बेचने के बारे में सोचा था।

इंदौर में एक ज्वेलरी दुकान से 16 लाख रुपए से ज्यादा के गहने चुराने के आरोप में पुलिस ने 18 वर्षीय ग्राफिक डिजाइनर और उसकी हमउम्र युवती को गुरुवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक राऊ थाना क्षेत्र में 22 दिसंबर की रात एक दुकान से कुल 16.17 लाख रुपए मूल्य के सोने, चांदी और हीरे के जेवरात की चोरी हुई थी, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम देने के आरोप में एक युवा जोड़े को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) श्रीकृष्ण लालचंदानी ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने बॉलीवुड फिल्म देखकर इस वारदात को अंजाम देने की बात कही है।

लालचंदानी ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से चोरी का पूरा माल भी बरामद कर लिया गया है। हालांकि उन्होंने आरोपियों की पहचान का खुलासा करने से इनकार कर दिया और बताया कि,'दोनों आरोपियों की उम्र 18 साल है और इस वारदात में शामिल युवक पेशे से ग्राफिक डिजाइनर है, जबकि दूसरी आरोपी उसकी दोस्त नीट (राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा) परीक्षा की तैयारी कर रही है। ये दोनों बचपन से एक-दूसरे को जानते हैं।'

डीसीपी ने बताया, 'पूछताछ के दौरान युवक ने हमें बताया कि वह सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र की एक कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर पार्ट-टाइम नौकरी करता था, लेकिन कंपनी द्वारा AI (कृत्रिम मेधा) तकनीक अपनाए जाने के कारण उसकी वह नौकरी अचानक चली गई थी। जिसके चलते उसे गुजारे में दिक्कत हो रही थी।'

लालचंदानी ने बताया कि दोनों आरोपी युवक-युवती आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, और उनका कहना है कि उन्होंने हिन्दी फिल्म ‘बंटी और बबली’ देखने के बाद चोरी की साजिश रची थी। अधिकारी ने बताया कि चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद युवक और उसकी महिला मित्र फरार हो गए थे और उन्हें भोपाल से हिरासत में लिया गया।