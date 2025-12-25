Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़After losing his job due to AI young man from MP chose wrong path and arrested along with his GF
AI की वजह से नौकरी गई तो फिल्म देख MP के युवक ने चुन लिया गलत रास्ता, गर्लफ्रेंड संग गिरफ्तार

AI की वजह से नौकरी गई तो फिल्म देख MP के युवक ने चुन लिया गलत रास्ता, गर्लफ्रेंड संग गिरफ्तार

संक्षेप:

डीसीपी ने बताया कि आरोपियों का कहना है कि उन्होंने चोरी के जेवरात बेचने की कोशिश की थी, लेकिन खरीदार उन्हें बच्चा समझकर इनकी सही कीमत नहीं दे रहे थे। जिसके बाद उन्होंने इन जेवरात को क्रिसमस की छुट्टियों के बाद बेचने के बारे में सोचा था।

Dec 25, 2025 09:35 pm ISTSourabh Jain भाषा, इंदौर, मध्य प्रदेश
share Share
Follow Us on

इंदौर में एक ज्वेलरी दुकान से 16 लाख रुपए से ज्यादा के गहने चुराने के आरोप में पुलिस ने 18 वर्षीय ग्राफिक डिजाइनर और उसकी हमउम्र युवती को गुरुवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक राऊ थाना क्षेत्र में 22 दिसंबर की रात एक दुकान से कुल 16.17 लाख रुपए मूल्य के सोने, चांदी और हीरे के जेवरात की चोरी हुई थी, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम देने के आरोप में एक युवा जोड़े को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) श्रीकृष्ण लालचंदानी ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने बॉलीवुड फिल्म देखकर इस वारदात को अंजाम देने की बात कही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

लालचंदानी ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से चोरी का पूरा माल भी बरामद कर लिया गया है। हालांकि उन्होंने आरोपियों की पहचान का खुलासा करने से इनकार कर दिया और बताया कि,'दोनों आरोपियों की उम्र 18 साल है और इस वारदात में शामिल युवक पेशे से ग्राफिक डिजाइनर है, जबकि दूसरी आरोपी उसकी दोस्त नीट (राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा) परीक्षा की तैयारी कर रही है। ये दोनों बचपन से एक-दूसरे को जानते हैं।'

डीसीपी ने बताया, 'पूछताछ के दौरान युवक ने हमें बताया कि वह सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र की एक कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर पार्ट-टाइम नौकरी करता था, लेकिन कंपनी द्वारा AI (कृत्रिम मेधा) तकनीक अपनाए जाने के कारण उसकी वह नौकरी अचानक चली गई थी। जिसके चलते उसे गुजारे में दिक्कत हो रही थी।'

लालचंदानी ने बताया कि दोनों आरोपी युवक-युवती आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, और उनका कहना है कि उन्होंने हिन्दी फिल्म ‘बंटी और बबली’ देखने के बाद चोरी की साजिश रची थी। अधिकारी ने बताया कि चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद युवक और उसकी महिला मित्र फरार हो गए थे और उन्हें भोपाल से हिरासत में लिया गया।

डीसीपी ने बताया कि आरोपियों का कहना है कि उन्होंने चोरी के जेवरात बेचने की कोशिश की थी, लेकिन खरीदार उन्हें बच्चा समझकर इनकी सही कीमत नहीं दे रहे थे। जिसके बाद उन्होंने इन जेवरात को क्रिसमस की छुट्टियों के बाद बेचने के बारे में फैसला लिया था। हालांकि इससे पहले ही ये दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|