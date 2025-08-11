After Kaliyasot Dam tiger was seen near National Law Institute University bhopal भोपाल में बार-बार दिख रहे टाइगर, कलियासोत डैम के बाद नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के पास दिखा बाघ, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़After Kaliyasot Dam tiger was seen near National Law Institute University bhopal

भोपाल में बार-बार दिख रहे टाइगर, कलियासोत डैम के बाद नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के पास दिखा बाघ

भोपाल के नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (NLIU) के कैंपस के पास देर रात एक बाघ देखा गया। यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार रोहित शर्मा ने इसकी पुष्टि की है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, भोपालMon, 11 Aug 2025 12:08 PM
share Share
Follow Us on
भोपाल में बार-बार दिख रहे टाइगर, कलियासोत डैम के बाद नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के पास दिखा बाघ

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर बाघ देखा गया है। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (NLIU) के कैंपस के पास रविवार देर रात एक बाघ देखा गया। यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार रोहित शर्मा ने इसकी पुष्टि किया है। उन्होंने बताया कि गार्ड्स ने बाघ का एक छोटा वीडियो बनाया। बाघ को मुख्य द्वार के पास, कैंपस के बाहर देखा गया, जो कुछ देर बाद वहां से चला गया। दूसरी ओर बाघ की खबर मिलते ही NLIU के गार्ड्स सतर्क हो गए है। इसके अलावे छात्र और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कैंपस में सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

कलियासोत डैम के पास भी दिखा था बाघ

इससे पहले कलियासोत डैम के पास शनिवार-रविवार की रात बाघ का मूवमेंट देखा गया था। बताया जा रहा है कि डैम के 11वें शटर के पास सड़क किनारे एक बाघ खड़ा दिखा, जिसका 28 सेकंड का वीडियो एक कार सवार युवक ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था, जो बाद में वायरल हो गया था। वायरल वीडियो में बाघ शांतिपूर्वक सड़क पर खड़ा है और फिर धीरे-धीरे झाड़ियों की ओर बढ़कर जंगल में चला गया।

जंगल की ओर चला जाता है बाघ

बताया जा रहा है कि कार सवार युवक ने नेशनल हाईवे के पास कलियासोत डैम के 11वें शटर क्षेत्र में बाघ को सड़क पार करते देखा। वीडियो में बाघ सड़क किनारे खड़ा है। वायरल वीडियो में कार सवार लोग आपस में बाघ की मौजूदगी पर बात कर रहे हैं। अंत में बाघ जंगल की ओर बढ़ जाता है।

कलियासोत इलाके में बाघों का बसेरा

बता दें कि कलियासोत डैम भोपाल के बाहरी इलाके में स्थित है। यह क्षेत्र लंबे समय से बाघों के मूवमेंट के लिए जाना जाता है। वन विभाग के मुताबिक, इस क्षेत्र में कई बाघों का बसेरा है और उनकी आवाजाही हमेशा होती है। बताया जा रहा है कि डैम के पास का जंगल और जल स्रोत बाघों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। कभी-कभी पानी पीने और शिकार की तलाश में बाहर आ जाते हैं।

Madhya Pradesh Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|