भोपाल में बार-बार दिख रहे टाइगर, कलियासोत डैम के बाद नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के पास दिखा बाघ

भोपाल के नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (NLIU) के कैंपस के पास देर रात एक बाघ देखा गया। यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार रोहित शर्मा ने इसकी पुष्टि की है।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर बाघ देखा गया है। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (NLIU) के कैंपस के पास रविवार देर रात एक बाघ देखा गया। यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार रोहित शर्मा ने इसकी पुष्टि किया है। उन्होंने बताया कि गार्ड्स ने बाघ का एक छोटा वीडियो बनाया। बाघ को मुख्य द्वार के पास, कैंपस के बाहर देखा गया, जो कुछ देर बाद वहां से चला गया। दूसरी ओर बाघ की खबर मिलते ही NLIU के गार्ड्स सतर्क हो गए है। इसके अलावे छात्र और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कैंपस में सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

कलियासोत डैम के पास भी दिखा था बाघ इससे पहले कलियासोत डैम के पास शनिवार-रविवार की रात बाघ का मूवमेंट देखा गया था। बताया जा रहा है कि डैम के 11वें शटर के पास सड़क किनारे एक बाघ खड़ा दिखा, जिसका 28 सेकंड का वीडियो एक कार सवार युवक ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था, जो बाद में वायरल हो गया था। वायरल वीडियो में बाघ शांतिपूर्वक सड़क पर खड़ा है और फिर धीरे-धीरे झाड़ियों की ओर बढ़कर जंगल में चला गया।

जंगल की ओर चला जाता है बाघ बताया जा रहा है कि कार सवार युवक ने नेशनल हाईवे के पास कलियासोत डैम के 11वें शटर क्षेत्र में बाघ को सड़क पार करते देखा। वीडियो में बाघ सड़क किनारे खड़ा है। वायरल वीडियो में कार सवार लोग आपस में बाघ की मौजूदगी पर बात कर रहे हैं। अंत में बाघ जंगल की ओर बढ़ जाता है।