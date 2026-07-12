टिकट कटने के बाद देर रात भोपाल में CM यादव और प्रदेशाध्यक्ष से मिले नरोत्तम, बाहर निकलकर यह कहा
पार्टी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा, वहां पर कुछ लोगों ने भावावेश में आकर इस्तीफे दिए हैं, लेकिन मुझे कोई भी इस्तीफा नहीं मिला है। साथ ही भाजपा संगठन ने तय किया है कि हम किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे।
मध्यप्रदेश की दतिया सीट से टिकट कटने के एक दिन बाद प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा शनिवार को भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने रात को मुख्यमंत्री मोहन यादव, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी से सीएम हाऊस में सौजन्य भेंट की। इस बैठक में दतिया विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों एवं संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई और साथ ही यह भी तय हुआ कि पार्टी को सर्वोपरि मानते हुए सभी कार्यकर्ता संगठन के निर्णय के साथ पूरी निष्ठा से खड़े हैं। बैठक में इस बात का फैसला भी लिया गया कि दतिया उपचुनाव पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मार्गदर्शन में लड़ा जाएगा और रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की जाएगी।
उधर मुख्यमंत्री निवास से निकलकर नरोत्तम मिश्रा ने अंदर हुई बातों की जानकारी देते हुए कहा, ‘सारगर्भित बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई, दतिया को जिताने की बात हुई, दतिया जीतने की बात हुई। दतिया हम जीत रहे हैं।’ नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के बारे में उन्होंने कहा, 'मैं सभी कार्यकर्ताओं से कह चुका हूं कि सभी धैर्य का परिचय दें, शांति का परिचय दें और धीरे-धीरे सब ठीक हो रहा है।' इस दौरान उन्होंने नामांकन में भी शामिल होने की बात कही और कहा कि वे इसके लिए सोमवार को दतिया पहुंच जाएंगे।
'नरोत्तम मिश्रा जी के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी'
वहीं इस बैठक के बाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि 'दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी जी को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहां पर कुछ लोगों ने भावावेश में आकर इस्तीफे दिए हैं, ऐसा मेरी जानकारी में आया है, मुझे कोई भी इस्तीफा नहीं मिला, भाजपा संगठन ने तय किया है कि हम किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। और हमारे वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी, जो हमारी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हम दतिया उपचुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। आज मुख्यमंत्री जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, मेरी और नरोत्तम मिश्रा जी की इस संबंध में बातचीत हुई है। हम सभी कार्यकर्ता मिलकर ये चुनाव ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे।'
नरोत्तम मिश्रा नाराज कार्यकर्ताओं मनाने में जुटे रहे
इससे पहले पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए और पार्टी में संयम व अनुशासन बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि वह संगठन के निर्णय के साथ हैं और घोषित प्रत्याशी अशुतोष तिवारी की जीत के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। मिश्रा ने भोपाल स्थित अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा में कहा, 'मैं संगठन के साथ हूं। सब मेरा परिवार है। संगठन का फैसला सर्वप्रिय होता है और उसे सकारात्मक रूप में ही लेना चाहिए।'
समर्थकों से बोले नरोत्तम- आक्रोश क्षणिक था
उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का आक्रोश क्षणिक था और उन्होंने सभी से उपद्रव नहीं करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि धैर्य और संयम का समय यही होता है तथा यही कार्यकर्ताओं की परीक्षा की घड़ी भी है। पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि पार्टी में अपनी बात रखने के लिए निर्धारित संगठनात्मक मंच और प्रक्रिया है। कार्यकर्ताओं को उसी माध्यम से अपनी बात रखनी चाहिए तथा अनुशासन का पालन करना चाहिए।
दतिया में पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह स्वयं कार्यकर्ताओं से चर्चा कर उन्हें समझाएंगे। उन्होंने कहा कि वह भाजपा के घोषित प्रत्याशी अशुतोष तिवारी के पक्ष में सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार करेंगे। पूर्व गृहमंत्री शनिवार को दतिया से भोपाल पहुंचे थे।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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