Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

टिकट कटने के बाद देर रात भोपाल में CM यादव और प्रदेशाध्यक्ष से मिले नरोत्तम, बाहर निकलकर यह कहा

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
Follow us on Google News
share

पार्टी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा, वहां पर कुछ लोगों ने भावावेश में आकर इस्तीफे दिए हैं, लेकिन मुझे कोई भी इस्तीफा नहीं मिला है। साथ ही भाजपा संगठन ने तय किया है कि हम किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे।

मध्यप्रदेश की दतिया सीट से टिकट कटने के एक दिन बाद प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा शनिवार को भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने रात को मुख्यमंत्री मोहन यादव, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी से सीएम हाऊस में सौजन्य भेंट की। इस बैठक में दतिया विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों एवं संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई और साथ ही यह भी तय हुआ कि पार्टी को सर्वोपरि मानते हुए सभी कार्यकर्ता संगठन के निर्णय के साथ पूरी निष्ठा से खड़े हैं। बैठक में इस बात का फैसला भी लिया गया कि दतिया उपचुनाव पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मार्गदर्शन में लड़ा जाएगा और रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की जाएगी।

उधर मुख्यमंत्री निवास से निकलकर नरोत्तम मिश्रा ने अंदर हुई बातों की जानकारी देते हुए कहा, ‘सारगर्भित बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई, दतिया को जिताने की बात हुई, दतिया जीतने की बात हुई। दतिया हम जीत रहे हैं।’ नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के बारे में उन्होंने कहा, 'मैं सभी कार्यकर्ताओं से कह चुका हूं कि सभी धैर्य का परिचय दें, शांति का परिचय दें और धीरे-धीरे सब ठीक हो रहा है।' इस दौरान उन्होंने नामांकन में भी शामिल होने की बात कही और कहा कि वे इसके लिए सोमवार को दतिया पहुंच जाएंगे।

'नरोत्तम मिश्रा जी के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी'

वहीं इस बैठक के बाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि 'दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी जी को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहां पर कुछ लोगों ने भावावेश में आकर इस्तीफे दिए हैं, ऐसा मेरी जानकारी में आया है, मुझे कोई भी इस्तीफा नहीं मिला, भाजपा संगठन ने तय किया है कि हम किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। और हमारे वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी, जो हमारी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हम दतिया उपचुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। आज मुख्यमंत्री जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, मेरी और नरोत्तम मिश्रा जी की इस संबंध में बातचीत हुई है। हम सभी कार्यकर्ता मिलकर ये चुनाव ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे।'

नरोत्तम मिश्रा नाराज कार्यकर्ताओं मनाने में जुटे रहे

इससे पहले पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए और पार्टी में संयम व अनुशासन बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि वह संगठन के निर्णय के साथ हैं और घोषित प्रत्याशी अशुतोष तिवारी की जीत के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। मिश्रा ने भोपाल स्थित अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा में कहा, 'मैं संगठन के साथ हूं। सब मेरा परिवार है। संगठन का फैसला सर्वप्रिय होता है और उसे सकारात्मक रूप में ही लेना चाहिए।'

समर्थकों से बोले नरोत्तम- आक्रोश क्षणिक था

उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का आक्रोश क्षणिक था और उन्होंने सभी से उपद्रव नहीं करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि धैर्य और संयम का समय यही होता है तथा यही कार्यकर्ताओं की परीक्षा की घड़ी भी है। पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि पार्टी में अपनी बात रखने के लिए निर्धारित संगठनात्मक मंच और प्रक्रिया है। कार्यकर्ताओं को उसी माध्यम से अपनी बात रखनी चाहिए तथा अनुशासन का पालन करना चाहिए।

दतिया में पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह स्वयं कार्यकर्ताओं से चर्चा कर उन्हें समझाएंगे। उन्होंने कहा कि वह भाजपा के घोषित प्रत्याशी अशुतोष तिवारी के पक्ष में सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार करेंगे। पूर्व गृहमंत्री शनिवार को दतिया से भोपाल पहुंचे थे।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।