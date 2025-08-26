after archana tiwari one more girl missing in madhya pradesh अर्चना तिवारी के बाद अब MP में 22 साल की श्रद्धा तिवारी 2 दिन से लापता, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़after archana tiwari one more girl missing in madhya pradesh

अर्चना तिवारी के बाद अब MP में 22 साल की श्रद्धा तिवारी 2 दिन से लापता

मध्य प्रदेश में लापता होकर अर्चना तिवारी ने 13 दिनों तक पुलिस के पसीने छुड़ाए तो अब एक और ऐसा ही मामला सामने आया है। इंदौर में 22 साल की एक लड़की 2 दिन से लापता है। घर में डांट पड़ने के बाद आयुषी तिवारी उर्फ श्रद्धा तिवारी नाम की लड़की घर से गायब हो गई।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 03:53 PM
share Share
Follow Us on
अर्चना तिवारी के बाद अब MP में 22 साल की श्रद्धा तिवारी 2 दिन से लापता

मध्य प्रदेश में लापता होकर अर्चना तिवारी ने 13 दिनों तक पुलिस के पसीने छुड़ाए तो अब एक और ऐसा ही मामला सामने आया है। इंदौर में 22 साल की एक लड़की 2 दिन से लापता है। घर में डांट पड़ने के बाद आयुषी तिवारी उर्फ श्रद्धा तिवारी नाम की लड़की घर से गायब हो गई। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है।

मामला इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र का है। यहां एक युवती के लापता होने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार गुमशुदा युवती गुजराती कॉलेज में फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। लड़की के पिता का कहना है कि शनिवार को बेटी मां के साथ घर पर थी। दोपहर में खाना खाने के बाद मां सो गई और बेटी पढ़ रही थी। कुछ देर बाद मां उठी तो बेटी गायब थी। काफी तलाश के बाद भी वह नहीं मिली तो पुलिस को सूचना दी गई।

परिजनों की सूचना पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट कर ली है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि घर पर किसी बात को लेकर परिजनों ने युवती को डांटा था, जिसके बाद वह नाराज होकर घर से चली गई। वह दो सीसीटीवी फुटेज में पैदल ही अकेले सड़क पर जाते हुए दिखी है।

एडिशनल कमिश्नर अमित सिंह ने बताया कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से देख रही है और युवती की तलाश के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आसपास के इलाकों और रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि तकनीकी साधनों और पुलिस टीमों की मदद से युवती को जल्द बरामद कर लिया जाएगा।

परिजनों का कहना है कि वह पढ़ाई में व्यस्त रहती थी और घर पर किसी बात को लेकर हल्की नोकझोंक हुई थी। प्रथम दृष्टया यही माना जा रहा है कि वह नाराज होकर घर से गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि युवती के बरामद होने के बाद ही असली कारणों का स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा। एडिशनल कमिश्नर ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में परिवार और समाज की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों से संवाद बनाए रखें और उनके मानसिक तनाव को समझने का प्रयास करें। वर्तमान में पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है और उम्मीद है कि युवती को जल्द ही सुरक्षित ढूंढ लिया जाएगा।

रिपोर्ट- रिपोर्ट

Madhya Pradesh
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|