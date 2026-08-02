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शिक्षा का मंदिर या थिएटर? सरकारी स्कूल में छात्रों को दिखाई एडल्ट फिल्म 'धुरंधर', सामने बैठ मजे लेते रहे टीचर!

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, मैहर
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मध्य प्रदेश के मैहर स्थित एक सरकारी स्कूल में छात्रों को एडल्ट फिल्म दिखाने का मामला सामने आया है। शिकायत सीएम हेल्पलाइन तक पहुंच गई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

Dhurandhar
क्लासरूम में बच्चों के सामने ही फिल्म चलाई गई। मामले की जांच जारी है।

मध्य प्रदेश के मैहर जिले से शिक्षा व्यवस्था और अध्यापकों की गैर-जिम्मेदारी को उजागर करने वाला एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां के अमरपाटन तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत कठहा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल) में छात्रों को पढ़ाई कराने के स्थान पर क्लासरूम में लगी डिजिटल स्क्रीन पर एडल्ट ('A' सर्टिफिकेट) फिल्म 'धुरंधर' दिखाई जा रही थी। इस पूरी घटना का ग्रामीणों ने वीडियो बना लिया, जो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल होते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के अनुसार, यह मामला 31 जुलाई का बताया जा रहा है। राज्य सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में बच्चों को आधुनिक और स्मार्ट तकनीक से पढ़ाने के लिए क्लासरूम में बड़ी डिजिटल एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं। लेकिन कठहा के इस स्कूल में शासन की इस मंशा को दरकिनार कर दिया गया। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र-छात्राएं आराम से बैठकर स्क्रीन पर चल रही हिंदी फिल्म धुरंधर देख रहे हैं।

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शिक्षक भी मौजूद थे

गंभीर बात यह है कि जब क्लासरूम में यह फिल्म चल रही थी, तब वहां अतिथि शिक्षक हंसराज सिंह पटेल भी मौजूद थे। शिक्षक ने इसे रोकने या बंद कराने के बजाय छात्रों के साथ खुद भी फिल्म देखना जारी रखा।

A सर्टिफिकेट प्राप्त फिल्म देखने पर है कानूनी रोक

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा फिल्म धुरंधर को केवल वयस्कों यानी 'Adult Only' ('A' सर्टिफाइड) श्रेणी में रखा गया है। भारतीय नियमों और सेंसर बोर्ड के दिशानिर्देशों के तहत 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों के लिए ऐसी फिल्में देखना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद एक जिम्मेदार शैक्षणिक संस्थान के भीतर नाबालिग और स्कूली बच्चों को खुलेआम यह फिल्म परोसी जा रही थी।

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सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कराई शिकायत

स्कूल में शिक्षा के मंदिर की गरिमा तार-तार होने पर स्थानीय ग्रामीण निशांत तिवारी ने इस मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीण का कहना है कि जिस डिजिटल बोर्ड का उपयोग बच्चों के बौद्धिक विकास और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए होना चाहिए, उसका इस्तेमाल अवांछित मनोरंजन के लिए किया जा रहा है। ग्रामीणों ने जांच कर दोषी शिक्षकों और प्रधानाध्यापक के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है।

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डीईओ बोलीं - जांच में दोष सिद्ध होने पर होगी कड़ी कार्रवाई

मामले के तूल पकड़ने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी सलोनी शर्मा ने बताया कि यह घटना उनके संज्ञान में आ चुकी है। वायरल वीडियो की सत्यता और प्रामाणिकता की विभागीय स्तर पर जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट आते ही संबंधित अतिथि शिक्षक और जिम्मेदार स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नियमों के तहत सख्त कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट - जयदेव

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