शिक्षा का मंदिर या थिएटर? सरकारी स्कूल में छात्रों को दिखाई एडल्ट फिल्म 'धुरंधर', सामने बैठ मजे लेते रहे टीचर!
मध्य प्रदेश के मैहर स्थित एक सरकारी स्कूल में छात्रों को एडल्ट फिल्म दिखाने का मामला सामने आया है। शिकायत सीएम हेल्पलाइन तक पहुंच गई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
मध्य प्रदेश के मैहर जिले से शिक्षा व्यवस्था और अध्यापकों की गैर-जिम्मेदारी को उजागर करने वाला एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां के अमरपाटन तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत कठहा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल) में छात्रों को पढ़ाई कराने के स्थान पर क्लासरूम में लगी डिजिटल स्क्रीन पर एडल्ट ('A' सर्टिफिकेट) फिल्म 'धुरंधर' दिखाई जा रही थी। इस पूरी घटना का ग्रामीणों ने वीडियो बना लिया, जो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल होते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।
जानकारी के अनुसार, यह मामला 31 जुलाई का बताया जा रहा है। राज्य सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में बच्चों को आधुनिक और स्मार्ट तकनीक से पढ़ाने के लिए क्लासरूम में बड़ी डिजिटल एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं। लेकिन कठहा के इस स्कूल में शासन की इस मंशा को दरकिनार कर दिया गया। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र-छात्राएं आराम से बैठकर स्क्रीन पर चल रही हिंदी फिल्म धुरंधर देख रहे हैं।
शिक्षक भी मौजूद थे
गंभीर बात यह है कि जब क्लासरूम में यह फिल्म चल रही थी, तब वहां अतिथि शिक्षक हंसराज सिंह पटेल भी मौजूद थे। शिक्षक ने इसे रोकने या बंद कराने के बजाय छात्रों के साथ खुद भी फिल्म देखना जारी रखा।
A सर्टिफिकेट प्राप्त फिल्म देखने पर है कानूनी रोक
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा फिल्म धुरंधर को केवल वयस्कों यानी 'Adult Only' ('A' सर्टिफाइड) श्रेणी में रखा गया है। भारतीय नियमों और सेंसर बोर्ड के दिशानिर्देशों के तहत 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों के लिए ऐसी फिल्में देखना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद एक जिम्मेदार शैक्षणिक संस्थान के भीतर नाबालिग और स्कूली बच्चों को खुलेआम यह फिल्म परोसी जा रही थी।
सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कराई शिकायत
स्कूल में शिक्षा के मंदिर की गरिमा तार-तार होने पर स्थानीय ग्रामीण निशांत तिवारी ने इस मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीण का कहना है कि जिस डिजिटल बोर्ड का उपयोग बच्चों के बौद्धिक विकास और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए होना चाहिए, उसका इस्तेमाल अवांछित मनोरंजन के लिए किया जा रहा है। ग्रामीणों ने जांच कर दोषी शिक्षकों और प्रधानाध्यापक के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है।
डीईओ बोलीं - जांच में दोष सिद्ध होने पर होगी कड़ी कार्रवाई
मामले के तूल पकड़ने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी सलोनी शर्मा ने बताया कि यह घटना उनके संज्ञान में आ चुकी है। वायरल वीडियो की सत्यता और प्रामाणिकता की विभागीय स्तर पर जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट आते ही संबंधित अतिथि शिक्षक और जिम्मेदार स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नियमों के तहत सख्त कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्ट - जयदेव
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग