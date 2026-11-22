जांच में सामने आया है कि राजू यादव ने हाल ही में मल्हारगंज स्थित अपना मकान करीब 50 लाख रुपए में बेचा था। इस रकम में से उन्होंने करीब 25 लाख रुपए बेटी हर्षिता के नाम पर प्लॉट खरीदने के लिए दिए थे, जबकि बाकी रकम अपने पास रखी थी।

जिस बेटे को करीब 28 साल पहले एक परिवार ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिचित से गोद लेकर अपने घर में जगह दी, उसी ने कथित तौर पर पूरे परिवार को उजाड़ने की खौफनाक साजिश रच डाली। कालानी नगर में राजू यादव और उनकी बेटी हर्षिता की हत्या के मामले में पुलिस जांच के दौरान ऐसे खुलासे हुए हैं, जिन्होंने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी हर्ष यादव (28) राजू यादव का सगा बेटा नहीं, बल्कि गोद लिया हुआ बेटा था। पुलिस के मुताबिक, पिता की संपत्ति और पैसों को लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद ने खूनी रूप ले लिया।

जांच में सामने आया है कि राजू यादव ने हाल ही में मल्हारगंज स्थित अपना मकान करीब 50 लाख रुपए में बेचा था। इस रकम में से उन्होंने करीब 25 लाख रुपए बेटी हर्षिता के नाम पर प्लॉट खरीदने के लिए दिए थे, जबकि बाकी रकम अपने पास रखी थी। पिता द्वारा बहन को बड़ी रकम दिए जाने से हर्ष नाराज था। वह खुद भी पिता से पैसों की मांग कर रहा था। इसी बात को लेकर घर में विवाद और मारपीट तक हुई थी। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में नाबालिग साथी ने भी संपत्ति विवाद को दोनों हत्याओं की वजह बताया है।

28 साल तक बेटे की तरह पाला, उसी ने कर दिया विश्वास का कत्ल पुलिस जांच में सामने आया कि हर्ष राजू यादव का जैविक बेटा नहीं था। करीब 28 साल पहले राजू के परिवार ने उसे अपने एक परिचित से गोद लिया था। उस समय परिचित परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसे में राजू यादव ने हर्ष को अपने परिवार का हिस्सा बनाया और बेटे की तरह उसका पालन-पोषण किया। परिवार ने उसे अपना समझकर जिंदगी दी, लेकिन अब उसी पर पालक पिता और बहन की हत्या करने का आरोप है। इस खुलासे के बाद पुलिस भी मामले के हर पहलू को बारीकी से खंगाल रही है।

दरवाजा खुलते ही बहन पर टूट पड़ा, 40 सेकंड तक गूंजती रहीं चीखें हर्षिता की हत्या से जुड़े CCTV फुटेज ने वारदात की भयावह तस्वीर सामने ला दी है। फुटेज के मुताबिक, 19 नवंबर की सुबह 6 बजकर 16 मिनट पर हर्ष पैदल घर पहुंचा। कुछ ही सेकंड बाद उसका 17 वर्षीय नाबालिग साथी रिक्शा लेकर वहां आ गया।

सुबह 6 बजकर 17 मिनट पर हर्ष ने घर की घंटी बजाई। हर्षिता ने जैसे ही दरवाजा खोला, आरोपी भाई ने उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच मारपीट शुरू हुई और हर्ष ने उसका गला दबाने का प्रयास किया। खुद को बचाने के लिए हर्षिता ने शोर मचाया और मदद की गुहार लगाई। CCTV में उसकी चीखें और बचने के लिए की गई कोशिशें रिकॉर्ड हुई हैं।

करीब 40 सेकंड तक हर्षिता की आवाज सुनाई देती रही। इसी दौरान नाबालिग साथी भी कमरे में पहुंच गया। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, हर्ष ने कमरे में रखे स्कार्फ से हर्षिता का गला घोंट दिया। इसके बाद दोनों आरोपी सुबह करीब 6 बजकर 20 मिनट पर घर से निकल गए। घर में प्रवेश करने से लेकर बाहर जाने तक का पूरा घटनाक्रम लगभग तीन मिनट में खत्म हो गया। पुलिस के लिए सीसीटीवी फुटेज इस हत्याकांड की जांच में अहम कड़ी साबित हो रहा है।

हत्या से पहले रातभर पिता को फोन लगाती रही हर्षिता, सुबह हो गया कत्ल इस मामले में एक और ऐसा पहलू सामने आया है, जिसने जांच को नया मोड़ दे दिया है। पुलिस के मुताबिक, हर्षिता 18 नवंबर की रात से 19 नवंबर की सुबह करीब 4 बजे तक लगातार अपने पिता राजू यादव को फोन लगाती रही थी। इसके महज दो घंटे बाद सुबह 6 बजकर 17 मिनट पर उसकी हत्या कर दी गई।

आखिर हर्षिता रातभर पिता को फोन क्यों कर रही थी? क्या वह किसी परेशानी में थी या परिवार में चल रहे विवाद को लेकर पिता से बात करना चाहती थी? उसके लगातार फोन लगाने के पीछे की वजह अब पुलिस की जांच का अहम हिस्सा बन गई है। पुलिस कॉल डिटेल और परिवार के बीच हुए विवादों की जानकारी जुटा रही है।

पिता की हत्या के बाद शव को 10 किलोमीटर दूर फेंका हर्ष और उसके नाबालिग साथी पर हर्षिता की हत्या से करीब दो दिन पहले पिता राजू यादव की हत्या करने का भी आरोप है। पुलिस के मुताबिक, राजू यादव की हत्या गांधी नगर क्षेत्र के अरिहंत नगर स्थित किराए के मकान में की गई थी।

वारदात के बाद आरोपियों ने शव को चादर में लपेटा और करीब 10 किलोमीटर दूर हातोद थाना क्षेत्र के जम्बूड़ी हप्सी में बड़ी कलमेर और माली बड़ोदिया के बीच पुलिया के पास कचरे में फेंक दिया। शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे पुलिस ने शव बरामद किया था।

शव की हालत देखकर पुलिस भी चौंक गई थी। राजू यादव के बाएं हाथ का पंजा कटा हुआ था। पुलिस के मुताबिक, उनकी हत्या धारदार हथियार से की गई थी। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई थी, ताकि वारदात का पता आसानी से न चल सके।