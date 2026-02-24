17.62 लाख रुपए एडवांस लेकर भी अदनान सामी ने नहीं किया था शो, तीन साल बाद कोर्ट में बताई वजह
कोर्ट को दी गई जानकारी में बताया गया कि अदनाम सामी की टीम ने आयोजकों से जब यात्रा टिकट, होटल कन्फर्मेशन, स्टेज और वेन्यू लेआउट, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्शन टीम और एयरपोर्ट वीआईपी सर्विस जैसे विवरण मांगे, तो आयोजक ने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नवंबर 2022 में बॉलीवुड सिंगर अदनान सामी का लाइव शो 'मधोश अदनामी शामी' होना था, लेकिन वह कैंसिल हो गया था। पूरे शो की डील 33 लाख रुपए में हुई थी। इस मामले में आयोजक की ओर से कोर्ट में परिवाद दायर किया था। जिसमें कहा था कि बॉलीवुड गायक ने 17.62 लाख रुपए एडवांस लेने के बाद भी शो नहीं किया। इस मामले में अब अदनान सामी की तरफ से कोर्ट में जवाब दिया गया है।
‘आयोजकों ने बार-बार बदली तारीख’
सामी की तरफ से कोर्ट में जवाब प्रस्तुत करते हुए कोर्ट को बताया गया कि आयोजकों की ओर से बार-बार शो की तारीख बदली गई, इसके बाद भी तय तिथि से पहले तैयारी नहीं की गई। इसी के चलते कुछ घंटे पहले शो कैंसिल कर दिया गया। वकील ने कहा कि यह आयोजकों की गलती थी, जबकि कलाकार पर पूरा दोष डालकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है।
'सितंबर की तारीख को नवंबर में शिफ्ट कराया'
जिला कोर्ट में पेश किए गए रिकॉर्ड व दस्तावेजों के आधार पर पता चलता है कि ग्वालियर में 27 सितंबर 2022 को बॉलीवुड सिंगर अदनान सामी का एक लाइव शो होना था। जिसके लिए सिंगर की फीस 40 लाख रुपए बताई गई, हालांकि बातचीत के बाद 33 लाख रुपए में बात फाइनल हुई थी। लाइव शो के आयोजकों ने बतौर एडवांस 17.62 लाख रुपए सिंगर के मैनेजर को दिए थे। बाद में आयोजकों के निवेदन पर लाइव शो की तारीख 27 सितंबर 2022 के स्थान पर 13 नवंबर 2022 कर दी गई, जबकि भुगतान और लॉजिस्टिक्स समय पर पूरा करना पहले से निर्धारित था।
'शो से एक दिन पहले शो न करने की सूचना दी'
'अपनी गलती छुपाने सिंगर को कर रहे ब्लैकमेल'
वकील ने बताया कि कलाकार ने कार्यक्रम करने से इनकार नहीं किया, बल्कि आयोजकों के आग्रह पर तारीख बदली थी। अब आरोप है कि पूरी कहानी झूठी है। आयोजक अपनी गलती को छिपाने के लिए गायक को ब्लैकमेल कर रहे हैं। शर्तें स्पष्ट थीं कि भुगतान नॉन-रिफंडेबल था और कैंसिलेशन का अधिकार आयोजक के पास नहीं था। साथ ही अदनान सामी ने वकीलों की नियुक्ति संबंधी सहमति पत्र भी प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने अपने अधिवक्ताओं को अधिकृत किया है।
पुलिस ने दर्ज नहीं किया मामला, तो कोर्ट में परिवाद दायर किया
आयोजकों की ओर से लावन्या सक्सेना ने जिला कोर्ट में अदनान सामी के खिलाफ परिवाद दायर किया है। परिवादी के वकील अवधेश तोमर ने बताया कि सिंगर अदनान सामी ने लाइव शो करने के लिए 17.62 लाख रुपए एडवांस लिए थे, फिर भी शो नहीं किया। जब एडवांस वापस देने के लिए कहा गया, तो उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। इसी के चलते पुलिस थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया। जब इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, तो फिर कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है।
