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MP में प्रशासनिक फेरबदल, 29 IAS अधिकारियों की नवीन पदस्थापना के आदेश जारी

Sourabh Jain वार्ता, भोपाल, मध्य प्रदेश
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नगरीय प्रशासन विभाग में अबतक अपर आयुक्त का पद संभाल रहे कैलाश वानखेड़े को ऊर्जा विभाग में अपर सचिव बनाया गया है। जबकि हर्षिका सिंह को संचालक बजट बनाया गया है। वह अबतक मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भोपाल में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की भूमिका संभाल रही थीं।

MP में प्रशासनिक फेरबदल, 29 IAS अधिकारियों की नवीन पदस्थापना के आदेश जारी

मध्यप्रदेश सरकार ने बुधवार को राज्य में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 29 IAS (भारतीय प्रशासनिक सेवा) अधिकारियों का तबादला करते हुए उन्हें विभिन्न विभागों और संभागों में नई पदस्थापनाएं दीं। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इस बारे में जारी आदेश के अनुसार भोपाल और रीवा संभाग के संभागायुक्त बदले गए हैं, वहीं मुख्यमंत्री सचिवालय में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। आदेश के अनुसार कर्मवीर शर्मा को भोपाल संभाग का नया आयुक्त बनाया गया है, वहीं शीलेन्द्र सिंह को रीवा संभाग का नया आयुक्त बनाया गया है।

मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव के पद पर पदस्थ आलोक कुमार सिंह को हटाकर पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके स्थान पर अलग से नियुक्ति नहीं की गई है। तबादला सूची में वरिष्ठ अधिकारियों के विभागीय परिवर्तन भी शामिल हैं। मुकेश चंद्र गुप्ता को जेल विभाग का प्रमुख सचिव, डॉ. ई.रमेश कुमार को राजस्व विभाग का प्रमुख सचिव तथा विवेक कुमार पोरवाल को खनिज साधन विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है।

भोपाल संभागायुक्त संजीव सिंह को खेल एवं युवा कल्याण विभाग का सचिव तथा रीवा संभागायुक्त बाबू सिंह जामोद को नगरीय विकास एवं आवास विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं जबलपुर नगर निगम के अपर आयुक्त अरविंद कुमार शाह का भी तबादला करते हुए उन्हें आयुष्मान भारत योजना, भोपाल का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। राज्य सरकार ने अन्य अधिकारियों को भी विभिन्न विभागों, निगमों, आयोगों और मिशनों में नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं।

उधर श्रीमती भारती जाटव ओगरे को स्कूल शिक्षा विभाग में अपर सचिव बनाया गया है, वह अबतक खनिज साधन विभाग में अपर सचिव का पद संभाल रही थीं। कैलाश वानखेड़े जो कि अबतक नगरीय प्रशासन विभाग में अपर आयुक्त का पद संभाल रहे थे, उन्हें ऊर्जा विभाग में अपर सचिव बनाया गया है। उधर श्रीमती हर्षिका सिंह जो कि अबतक मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भोपाल में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की भूमिका संभाल रही थीं, उन्हें संचालक बजट बनाया गया है।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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