MP में प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में 6 मौतों के बाद जागा प्रशासन, पुलिस ने किन लोगों पर लिया एक्शन?

कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण के दौरान मंगलवार को भगदड़ मची थी जिसमें 2 महिलाओं की मौत हुई, इसके बाद बुधवार को हुई तीन मौतें हुईं। जबकि गुरुवार को एक और मौत के बाद तीन दिन में कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं।

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित प्रसिद्ध शिव पुराण कथा वाचक प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। बीते दो दिनों में हुई पांच मौतों के बाद गुरुवार सुबह भी उत्तरप्रदेश के गोरखपुर जिले के बडा टोला निवासी 22 वर्षीय युवक उपेंद्र की मौत हो गई है। जिसके बाद प्रशासन अब एक्शन मोड़ में आ गया है और उसने कांवड़ यात्रा में कानफोड़ू संगीत बजा रहे डीजे पर कार्रवाई की है। दरअसल ये सभी मौतें कुबरेश्वर धाम में बुधवार को निकाली गई कांवड़ यात्रा के दौरान हुईं, जिसमें शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे। यात्रा की वजह से मंगलवार देर रात से ही यहां इंदौर-भोपाल हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है।

छह मौतों के बाद एक्शन मोड़ में प्रशासन लगातार कई मौतों के बाद गुरुवार सुबह प्रशासन सख्त एक्शन मोड में आ गया और 7 डीजे वालों पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 7 अलग-अलग FIR दर्ज करने का निर्णय लिया। बुधवार को निकली कांवड़ यात्रा में तेज आवाज में बजने वाले सात डीजे शामिल थे। यह डीजे भोपाल-इंदौर हाईवे पर 11 किमी लंबे रूट में लगाए गए थे। हालांकि बुधवार को यात्रा के दौरान प्रशासन, पुलिस व अधिकारी भी मौजूद रहे लेकिन किसी ने डीजे पर कोई रोक नहीं लगाई। गुरुवार सुबह से अचानक प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया।

सीएम मोहन यादव ने सीएम बनते दिया था निर्देश बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शपथ लेते ही तेज साउंड सिस्टम पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। इसके बाद कई धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारे गए थे। लेकिन बुधवार की यात्रा में देशभर से मंगाए गए डीजे खुलेआम तेज आवाज में बजते रहे, जिनमें सीहोर का बाबा डीजे, झारखंड का सार्जन डीजे, यूपी का रावण डीजे, एमजे साउंड मेरठ, दिल्ली का कसाना डीजे, छत्तीसगढ़ का पावर जोन, महाराष्ट्र का प्रशांत डीजे और गुजरात का त्रिनेत्र डीजे शामिल थे।

सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम में निकाली जा रही कांवड़ यात्रा में शामिल होने देशभर से लाखो की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे है। कांवड़ यात्रा में पहुंचे श्रद्धालुओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 'कांवड़ यात्रा में आए हैं। भीड़ तो इतनी है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। यहां आने-जाने वाली गाड़ियों में लोग खचाखच भरे हुए हैं। इन गाड़ियों में सांस तक नहीं ले पा रहे।' इससे पहले यहां मंगलवार और बुधवार को 5 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 3 घायल लोगों का इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब मामले को लेकर मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है और कुबेरेश्वर धाम की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल पूछे हैं जिसका जवाब प्रशासन को 15 दिनों में देना होगा।

सीहोर में कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा आयोजित भव्य कांवड़ यात्रा बुधवार सुबह सीवन नदी के तट से शुरू हुई और 11 किलोमीटर चलकर कुबेरेश्वर धाम तक पहुंची। इस दौरान हेलिकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए। बताया जा रहा है कि कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण के दौरान मंगलवार को भगदड़ मची थी जिसमें 2 महिलाओं की मौत हुई, इसके बाद बुधवार को हुई तीन मौतें घबराहट और चक्कर आने के साथ हार्ट अटैक से बताई जा रही है। जबकि गुरुवार को एक और मौत के बाद तीन दिन में कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कुछ लोगों का उपचार अस्पताल में चल रहा है।

अब तक इन श्रद्धालुओं की हुई मौत मंगलवार दोपहर भीड़ में दबने से दो महिलाओं की मौत हो गई थी। उनकी पहचान बुधवार को हुई। इनमें से एक मृतक ओम नगर राजकोट गुजरात की रहने वाली थीं। जिनकी पहचान जसवंती बेन (उम्र 56 वर्ष ) पति चंदू भाई के रूप में हुई है, जबकि दूसरी मृतक महिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली थीं और उनक पहचान संगीता गुप्ता (उम्र 48 वर्ष) पति मनोज गुप्ता के रूप में हुई है।

वहीं बुधवार को कुबेरेश्वर धाम में जान गंवाने वाले तीन लोगों की पहचान चतुर सिंह (50 वर्ष) पिता भूरा निवासी पंचमहल गुजरात और ईश्वर सिंह (65 वर्ष) निवासी रोहतक हरियाणा के रूप में हुई है। वहीं एक अन्य मृतक की पहचान दिलीप सिंह (57 वर्ष) निवासी रायपुर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दिलीप सिंह की मौत हार्ट अटैक से हुई। वहीं दो अन्य व्यक्तियों में से एक की मौत कुबेरेश्वर धाम में अचानक चक्कर आकर गिरने से हुई, जबकि दूसरे व्यक्ति की मौत एक होटल के सामने खड़े-खड़े गिर जाने से हुई।

गुरुवार सुबह गोरखपुर जिले के बडा टोला उत्तरप्रदेश निवासी उपेंद्र (22 वर्ष) की हुई है जिसका शव जिला अस्पताल पहुंचाया गया है।