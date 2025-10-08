MP में आदिवासी शख्स के साथ बर्बरता, बुजुर्ग को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला

मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक बुजुर्ग आदिवासी को को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। भीड़ को आदिवासी शख्स पर तंत्र-मंत्र का शक था।

मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां तंत्र-मंत्र के शक में 60 वर्षीय एक व्यक्ति की कथित तौर पर पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले की जानकारी पुलिस को मिली तो टीम तुरंत ऐक्शन में आ गई। पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इस मामले की जानकारी देते हुए खजुराहो के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (SDOP) मनमोहन बघेल ने कहा कि बमीठा थानांतर्गत झमटुली गांव में लोगों की भीड़ ने कामता आदिवासी की हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हत्या का मामला दर्ज किया। उन्होंने कहा कि कामता की हत्या के सिलसिले में दो से अधिक आरोपियों को हिरासत में लिया है तथा उनसे पूछताछ की जा रही है।