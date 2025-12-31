Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Actress Nushrratt Bharuccha visited Mahakal temple, Muslim religious leaders got angry issued a fatwa
एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने किए महाकाल के दर्शन; भड़के मौलाना बोले- यह गुनाह-ए-अजीम, जारी किया फतवा

एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने किए महाकाल के दर्शन; भड़के मौलाना बोले- यह गुनाह-ए-अजीम, जारी किया फतवा

संक्षेप:

नुसरत के मंदिर जाने पर भड़के मौलाना ने कहा, 'शरीयत का हुक्म है कि उन्हें तौबा करनी चाहिए, इस्तगफार पढ़ना चाहिए और कलमा पढ़ना चाहिए। उन्होंने इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ काम किया है।'

Dec 31, 2025 10:15 am ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन, मध्य प्रदेश
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा एक दिन पहले उज्जैन पहुंची थीं, जहां उन्होंने प्रातःकालीन भस्म आरती में शामिल होकर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान महाकाल के दर्शन किए थे। लेकिन उनके ऐसा करने पर मुस्लिम धर्मगुरु भड़क गए हैं और उन्होंने इसे गुनाह-ए-अजीम (महापाप) बताते हुए एक्ट्रेस के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि अभिनेत्री ने जो किया है उसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता है। साथ ही उन्होंने इसके लिए नुसरत से तौबा (पश्चाताप) करने के लिए भी कहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस बारे में मीडिया से बात करते हुए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा, 'नुसरत भरूचा ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में जाकर के दर्शन किए, जल चढ़ाया और वहां की मजहबी परंपराओं को निभाया, इन तमाम चीजों की इजाजत इस्लाम नहीं देता है। उन पर शरीयत हुक्म लगाती है कि नुसरत भरूचा तौबा करें, अस्तगफार की दुआ पढ़ें (अल्लाह से अपने गुनाहों और गलतियों की माफी मांगना) और कलमा पढ़ें। उन्होंने इस्लाम के उसूलों के खिलाफ काम किया है, इसलिए वह शरीयत की गिरफ्त में आ गई हैं, और वह सख्त गुनाह-ए-अजीम (महापाप) की शिकार हैं, इसलिए उनके लिए तौबा करना जरूरी है।'

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने नुसरत भरूचा के खिलाफ जारी किया फतवा।
ये भी पढ़ें:26 साल पुराना कर्ज उतारने सफाईकर्मी के घर पहुंचे DSP, कहा- छोटी बेटी की शादी…
ये भी पढ़ें:ठंडा पड़ चुका था शरीर, थम गई थीं धड़कनें, फांसी लगाए युवक की पुलिस ने बचाई जान
ये भी पढ़ें:MP में कड़ाके की ठंड, दो शहरों में तापमान 3 डिग्री पहुंचा; 13 जिलों के लिए अलर्ट

नुसरत बोलीं- जय श्री महाकाल, मैं दूसरी बार आई हूं

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|