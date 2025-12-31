एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने किए महाकाल के दर्शन; भड़के मौलाना बोले- यह गुनाह-ए-अजीम, जारी किया फतवा
नुसरत के मंदिर जाने पर भड़के मौलाना ने कहा, 'शरीयत का हुक्म है कि उन्हें तौबा करनी चाहिए, इस्तगफार पढ़ना चाहिए और कलमा पढ़ना चाहिए। उन्होंने इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ काम किया है।'
बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा एक दिन पहले उज्जैन पहुंची थीं, जहां उन्होंने प्रातःकालीन भस्म आरती में शामिल होकर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान महाकाल के दर्शन किए थे। लेकिन उनके ऐसा करने पर मुस्लिम धर्मगुरु भड़क गए हैं और उन्होंने इसे गुनाह-ए-अजीम (महापाप) बताते हुए एक्ट्रेस के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि अभिनेत्री ने जो किया है उसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता है। साथ ही उन्होंने इसके लिए नुसरत से तौबा (पश्चाताप) करने के लिए भी कहा है।
इस बारे में मीडिया से बात करते हुए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा, 'नुसरत भरूचा ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में जाकर के दर्शन किए, जल चढ़ाया और वहां की मजहबी परंपराओं को निभाया, इन तमाम चीजों की इजाजत इस्लाम नहीं देता है। उन पर शरीयत हुक्म लगाती है कि नुसरत भरूचा तौबा करें, अस्तगफार की दुआ पढ़ें (अल्लाह से अपने गुनाहों और गलतियों की माफी मांगना) और कलमा पढ़ें। उन्होंने इस्लाम के उसूलों के खिलाफ काम किया है, इसलिए वह शरीयत की गिरफ्त में आ गई हैं, और वह सख्त गुनाह-ए-अजीम (महापाप) की शिकार हैं, इसलिए उनके लिए तौबा करना जरूरी है।'
नुसरत बोलीं- जय श्री महाकाल, मैं दूसरी बार आई हूं