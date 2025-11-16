Hindustan Hindi News
ऐक्टर एजाज का बदला गया मिजाज, क्राइम ब्रांच में हाथ बांधे गिड़गिड़ाए, माफी भी मांगी; क्या है वजह

Sun, 16 Nov 2025 01:59 PMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
गैंगस्टर सलमान लाला की मौत पर कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने वाले एक्टर एजाज खान ने कानूनी शिकंजा कसते ही इंदौर क्राइम ब्रांच से माफी मांगते हुए वीडियो डालने को अपनी गलती माना है। आरोप है कि एजाज खान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड कर दो समुदायों के बीच नफरत और वैमनस्य फैलाने की कोशिश की थी। एजाज खान के इंस्टाग्राम पर 56 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इस वीडियो के आधार पर क्राइम ब्रांच ने एजाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस एफआईआर को आधार बनाकर उनकी इंस्टाग्राम आईडी बंद करवाने की तैयारी में थी।

एफआईआर दर्ज होने के बाद अभिनेता एजाज खान शनिवार शाम को इंदौर क्राइम ब्रांच दफ्तर पहुंचे और पुलिस अधिकारी के सामने गलती की माफी मांगी और भड़काऊ वीडियो को हटा दिए जाने की बात कही।

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने पूछताछ के दौरान एजाज को खूब फटकार लगाई है। इस दौरान वह हाथ बांधे पुलिस के आगे खड़े रहे। इसके बाद पुलिस ने अभिनेता के बयान दर्ज करने के साथ उनका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है।

बता दें कि, एजाज खान ने सितंबर महीने में इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर कहा कि "सलमान लाला तैराक था, उसका गुनाह गैंगस्टर होना नहीं बल्कि मुसलमान होना था। इसलिए उसकी हत्या की गई।"

एडिशनल डीसीपी दंडोतिया ने बताया, सलमान लाला की मौत के बाद सोशल मीडिया पर उससे संबंधित पोस्ट डालने पर अभिनेता एजाज खान निवासी मुंबई के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया था। आरोपी एजाज को नोटिस भेजकर क्राइम ब्रांच दफ्तर में पेश होने के आदेश दिए गए थे। इस मामले में कार्रवाई के बाद ही एजाज खान का वीडियो दोबारा आया, जिसमें एजाज ने बताया कि वीडियो गलत था, जो गलत जानकारी से बना था। एजाज अपने वकील के साथ क्राइम ब्रांच दफ्तर पहुंचे था।

दंडोतिया के मुताबिक, एजाज ने माफी भी मांगी। उन्हें साफ हिदायत दी गई कि सोशल मीडिया पर गलत लाइक, कमेंट और वायरल करने पर तत्काल एफआइआर की जाती हैं।

