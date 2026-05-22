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ट्विशा मौत मामले में नया ट्विस्ट; पति ने हाई कोर्ट से वापस ली अग्रिम जमानत याचिका, जिला अदालत में करेगा सरेंडर

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, जबलपुर, मध्य प्रदेश
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मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश भी कर दी। इससे पहले 20 मई को ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा रिटायर्ड सैनिकों के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिलने पहुंचे थे, तब सीएम ने उन्हें सीबीआई जांच की सिफारिश करने का आश्वासन दिया था।

ट्विशा मौत मामले में नया ट्विस्ट; पति ने हाई कोर्ट से वापस ली अग्रिम जमानत याचिका, जिला अदालत में करेगा सरेंडर

भोपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई एक्ट्रेस व मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में उसके पति समर्थ सिंह ने हाई कोर्ट से अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली है, साथ ही उसने जिला अदालत में आत्मसमर्पण करने की बात कही है। जस्टिस ए.के. सिंह की वेकेशन बेंच के सामने समर्थ के वकील ने कहा है कि वह जिला अदालत में सरेंडर करेंगे, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। इसके अलावा शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ट्विशा के शव का दूसरी बार पोस्टमॉर्टम कराने का आदेश भी दे दिया। यह पोस्टमॉर्टम AIIMS दिल्ली की एक टीम द्वारा भोपाल आकर किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। जिसे देखते हुए अदालत ने पुलिस को शव को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।

उधर शुक्रवार को इस मामले में हुए एक अन्य अपडेट में मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 20 मई को ट्विशा के परिजनों से हुई मुलाकात के दौरान ट्विशा की मौत की सीबीआई से जांच कराने का आश्वासन दिया था।

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इसके अलावा ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की जमानत को रद्द करने के लिए मृतका के परिजनों द्वारा हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका सोमवार के लिए लिस्ट की गई है। कोर्ट ने इस मामले से संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दिए हैं।

इससे पहले हाई कोर्ट में लगाई अपनी याचिका में समर्थ सिंह ने दावा किया था कि उनका परिवार जांच टीम के साथ लगातार सहयोग कर रहा है इसलिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया था कि अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी कल्पना और अनुमानों पर टिकी है और हर मामले में महत्वपूर्ण सामग्री पहले ही जब्त की जा चुकी है। 69 पन्नों की अग्रिम जमानत याचिका में समर्त ने दावा किया कि वह और उनकी मां आज तक जांच में सहयोग कर रहे हैं।

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बता दें कि ट्विशा की मौत मामले में पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद से ही आवेदक फरार है, जिसके बाद पुलिस ने उस पर 30 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। फरार आरोपी ने उच्च न्यायालय का रुख तब किया जब भोपाल में मजिस्ट्रेट अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जबकि उसकी मां गिरिबाला सिंह को राहत दे दी थी। मामले में दर्ज प्राथमिकी में गिरिबाला का नाम भी है।

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मॉडल एवं अभिनेत्री ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ससुराल में फंदे से लटकी मिली थीं। ट्विशा (33) के परिवार ने उनके ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित कर मौत के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। वहीं, सिंह परिवार का दावा है कि ट्विशा नशीले पदार्थों की आदी थीं। इस मामले में पुलिस ने समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता तथा दहेज निषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की है।

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लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

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