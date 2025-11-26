Hindustan Hindi News
MP में बच्ची से रेप का आरोपी सलमान फरार, प्रदर्शन के दौरान हालात तनावपूर्ण; पुलिस ने छोड़ी आंसू गैस

MP में बच्ची से रेप का आरोपी सलमान फरार, प्रदर्शन के दौरान हालात तनावपूर्ण; पुलिस ने छोड़ी आंसू गैस

संक्षेप:

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल इस मामले में कार्रवाई करते हुए एसपी और थाना प्रभारी को हटाने के निर्देश दिए थे। आरोपी पर इनाम भी बढ़ाया गया है, लेकिन गिरफ्तारी न होने से प्रदर्शन और उग्र होते जा रहे हैं।

Wed, 26 Nov 2025 04:42 PMSourabh Jain वार्ता, भोपाल, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में रायसेन जिले के गौहरगंज में 6 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में बुधवार को शहर के हालात तनावपूर्ण हो गए। दरअसल घटना के विरोध में और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सकल हिंदू समाज सड़क पर उतर आया और आक्रोश जताते हुए विरोधस्वरूप धरना प्रदर्शन करने लगा। इसी दौरान भीड़ में से कुछ लोगों न पत्थरबाजी भी कर दी, जिसके बाद लोगों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैसे के गोले छोड़ने पड़े। इस धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं।

दो दिन पहले हुई इस वारदात के बाद शहर में लगातार पांचवें दिन विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान लोगों ने छह साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी सलमान की गिरफ्तारी की मांग की। आरोपी सलमान की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण कल देर रात पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडेय को हटाकर पुलिस अधिकारी आशुतोष गुप्ता को नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी की गिरफ़्तारी के लिए दो दर्जन पुलिस टीमें काम कर रही हैं।

गौहरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पांजरा में 6 वर्षीय मासूम के साथ शुक्रवार को दुष्कर्म का मामला सामने आया था। वारदात के बाद से आरोपी सलमान फरार है। ऐसे में समाज के विभिन्न संगठन इस मामले को लेकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दो दिन पहले राजमार्ग को बाधित करने के साथ ही लगातार स्थानीय स्तर पर प्रदर्शन जारी हैं।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल इस मामले में कार्रवाई करते हुए एसपी और थाना प्रभारी को हटाने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के बारे में सुराग देने वालों के लिए इनामी राशि भी बढ़ा दी है, लेकिन इसके बाद भी वह पुलिस की पकड़ से बाहर है। ऐसे में आरोपी की गिरफ्तारी न होने से प्रदर्शन और उग्र होते जा रहे हैं। इसी बीच बच्ची की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे भोपाल के एम्स में भर्ती किया गया है।

इस बीच बुधवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल के एम्स अस्पताल पहुंचकर रायसेन की 6 वर्ष की मासूम रेप पीड़िता के स्वास्थ्य की जानकारी ली और डॉक्टरों से बच्ची के उपचार, सुरक्षा और आगे की चिकित्सा ज़रूरतों के संबंध में चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस के कई स्थानीय नेता उनके साथ मौजूद थे।

