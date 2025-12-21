नाबालिग बच्ची से रेप के आरोपी ने किया सुसाइड, ग्वालियर में घर पर जहर खाकर दी जान

संक्षेप: एमपी के ग्वालियर में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां ग्वालियर में एमबीए करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे एक युवक ने अपने चाचा के घर जहर खाकर सुसाइड कर लिया।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां ग्वालियर में एमबीए करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे एक युवक ने अपने चाचा के घर जहर खाकर सुसाइड कर लिया। मृतक युवक लवजीत राणा और उसके साथी पर डबरा में 3 साल की बच्ची की मां की रिपोर्ट पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज था। मृतक का साथी जेल में है और लवजीत फरार था। लेकिन केस और जमानत न मिलने के कारण मानसिक रूप से परेशान था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मामला ग्वालियर जिले के गोले का मंदिर थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तम विहार कॉलोनी का है। परिवार के अनुसार, लवजीत ने रात करीब 12 बजे बच्चों से कहा कि वह अकेला सोएगा और इसके बाद जहर खा लिया। चाची, रिश्तेदार और पड़ोसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया है।