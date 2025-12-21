Hindustan Hindi News
accused of rape with minor girl committed suicide in gwalior madhya pradesh
नाबालिग बच्ची से रेप के आरोपी ने किया सुसाइड, ग्वालियर में घर पर जहर खाकर दी जान

नाबालिग बच्ची से रेप के आरोपी ने किया सुसाइड, ग्वालियर में घर पर जहर खाकर दी जान

संक्षेप:

एमपी के ग्वालियर में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां ग्वालियर में एमबीए करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे एक युवक ने अपने चाचा के घर जहर खाकर सुसाइड कर लिया।

Dec 21, 2025 01:18 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां ग्वालियर में एमबीए करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे एक युवक ने अपने चाचा के घर जहर खाकर सुसाइड कर लिया। मृतक युवक लवजीत राणा और उसके साथी पर डबरा में 3 साल की बच्ची की मां की रिपोर्ट पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज था। मृतक का साथी जेल में है और लवजीत फरार था। लेकिन केस और जमानत न मिलने के कारण मानसिक रूप से परेशान था।

मामला ग्वालियर जिले के गोले का मंदिर थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तम विहार कॉलोनी का है। परिवार के अनुसार, लवजीत ने रात करीब 12 बजे बच्चों से कहा कि वह अकेला सोएगा और इसके बाद जहर खा लिया। चाची, रिश्तेदार और पड़ोसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया है।

परिजनों ने आरोप लगाया कि महिला और उसका वकील जीजा ब्लैकमेलिंग के जरिए बेटे का मानसिक दबाव बढ़ा रहे थे। उस की मौत ब्लैकमेलिंग और फर्जी केस के कारण हुई, जो एक होनहार युवा की जिंदगी समाप्त करने वाली घटना है। वहीं गोले का मंदिर थाना पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और मृतक ने सुसाइड नोट छोड़ा या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम करवाया है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Mp News Crime News
