नाबालिग बच्ची से रेप के आरोपी ने किया सुसाइड, ग्वालियर में घर पर जहर खाकर दी जान
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां ग्वालियर में एमबीए करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे एक युवक ने अपने चाचा के घर जहर खाकर सुसाइड कर लिया। मृतक युवक लवजीत राणा और उसके साथी पर डबरा में 3 साल की बच्ची की मां की रिपोर्ट पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज था। मृतक का साथी जेल में है और लवजीत फरार था। लेकिन केस और जमानत न मिलने के कारण मानसिक रूप से परेशान था।
मामला ग्वालियर जिले के गोले का मंदिर थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तम विहार कॉलोनी का है। परिवार के अनुसार, लवजीत ने रात करीब 12 बजे बच्चों से कहा कि वह अकेला सोएगा और इसके बाद जहर खा लिया। चाची, रिश्तेदार और पड़ोसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया है।
परिजनों ने आरोप लगाया कि महिला और उसका वकील जीजा ब्लैकमेलिंग के जरिए बेटे का मानसिक दबाव बढ़ा रहे थे। उस की मौत ब्लैकमेलिंग और फर्जी केस के कारण हुई, जो एक होनहार युवा की जिंदगी समाप्त करने वाली घटना है। वहीं गोले का मंदिर थाना पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और मृतक ने सुसाइड नोट छोड़ा या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम करवाया है।